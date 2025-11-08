OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。（路透）
OpenAI執行長奧特曼。（路透）

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（AI）領導者地位，AI新創OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」（Chips Act）的稅額扣抵優惠資格條件，協助業者降低布建AI基礎設施的成本。

奧特曼7日在社群平台X上發文說：「我們認為，美國從晶圓廠、渦輪機、變壓器到鋼材等等全面再工業化，將協助我們這一行所有業者以及其他產業（包括我們）。」

但奧特曼說，這項稅額扣抵「與提供OpenAI貸款擔保截然不同」。

奧特曼本周表示，OpenAI曾與美國政府洽談聯邦貸款擔保，但當時談的是在美國建晶片廠，而不是資料中心。

之前，OpenAI全球事務長勒漢致函白宮科學和科技政策主任克拉齊奧斯，建議川普政府放寬符合「先進製造投資稅額抵減」（AMIC）條件，把AI伺服器生產、AI資料中心和電網零組件也納入。AMIC是美國聯邦法明訂的稅務獎勵措施，旨在促進半導體國內製造。

勒漢在這封日期為10月27日信上建議政府與國會合作，把原本聚焦晶片的35%稅額扣抵適用範圍延伸至AI資料中心，理由是此舉可「降低資金的有效成本、去除早期投資風險，並解鎖私募資本，以協助紓解瓶頸並加快美國AI建設腳步」。

此信凸顯出，OpenAI認為，AI投資所費不貲，政府應協助降低風險。OpenAI已承諾未來八年在資料中心和晶片投資1.4兆美元，以擴充運算資源，為AI廣獲採用提供支持。隨著這家尚未脫離虧損狀態的AI新創擁抱創意融資安排，那些支出計畫已引起關切。

AI模型與產品的需求旺盛，包括廣獲採用的OpenAI聊天機器人ChatGPT，已促使頂尖科技公司紛紛發表雄心勃勃的計畫，增建資料中心並開發先進晶片。

然而，美國官員表示，川普政府已駁斥為AI公司提供財務擔保的構想。白宮AI與加密幣沙皇薩克斯6日就發文明說：「聯邦政府絕不會提供AI紓困。」

