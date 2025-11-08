亞馬遜低價版Amazon Bazaar 拓展全球14地市場 對抗中國電商

我的頻道

中央社／紐約7日電
美國電商亞馬遜。(路透)
亞馬遜公司今天表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場，加強與Shein和Temu等中國跨境電商在全球銷售廉價商品的競爭態勢。

路透報導，Amazon Bazaar為獨立應用程式，販售的商品類型與Amazon Haul相似。亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）去年在美國推出Haul服務，這是亞馬遜應用程式內平價購物專區，目前已擴展至英國、德國、法國、義大利、西班牙、日本及澳洲。

亞馬遜去年在墨西哥推出Amazon Bazaar，然後擴展至沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

根據這家電商巨擘說法，Amazon Bazaar將向最新拓展的市場提供大部分售價10美元以下的商品，部分商品甚至低至2美元；種類涵蓋居家用品和時尚服飾等。

亞馬遜表示，Amazon Bazaar新進駐的市場包含香港、台灣、菲律賓及奈及利亞等地。

亞馬遜說，Amazon Bazaar上的商品將由公司全球物流中心直送至目的地，並透過物流合作夥伴配送到消費者手中。

Shein與Temu也積極拓展美國以外的市場。根據官網，Shein目前在美國、巴西、愛爾蘭等超過160個國家和地區營運；Temu則配送到至少70個國家和地區。

