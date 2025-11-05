我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

美國10月小非農數據 就業市場有回穩跡象

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業10月新進人員比預期多。（歐新社）
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業10月新進人員比預期多。（歐新社）

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業10月新進人員比預期多，顯示在連兩個月新聘人數下滑後，就業市場出現回穩跡象。

民間機構ADP研究所5日表示，美國民間部門10月就業人口增加4.2萬人，從9月修正後的減少2.9萬人轉為增長，且增數也高於彭博訪調經濟學家預期的3萬人。

由於美國史上最長的政府關門，拖延了官方經濟數據發布，ADP報告是目前少數能窺視美國勞動市場狀況的每月報告。雖然最新數據有助緩和對美國勞動市場加速惡化的擔憂，但上月的增幅溫和，仍符合勞動需求普遍軟化的趨勢。

ADP首席經濟學家理察遜表示：「雇用狀況比我們今年稍早報告的相對溫和。同時，薪資成長已大致維持持平了一年多，顯示供需變化正在趨於平衡。」

不過，就在報告公布前一天，IBM宣布，本季將裁員數千人，成為在人工智慧（AI）時代重新摸索定位之際進行裁員的最新一家公司。

IBM表示，此次裁員將影響其員工總數的低個位數百分比，並未透露詳細的裁員人數。截至去年底，IBM在全球約有27萬名員工。

發言人表示：「公司的勞動力戰略目標是確保擁有具備合適技能的合適人才，來完成客戶要求的工作。我們定期從此角度審視員工，並適時進行調整。」

這是美國最新一家大型雇主加入大裁員行列；上周亞馬遜宣布裁員1.4萬人、快遞公司優比速（UPS）透露過去一年裁掉4.8萬人，零售巨頭目標百貨前兩周也宣布裁員1,800人。

而在今年更早以前，英特爾宣布裁員約2.5萬人、微軟裁員1.5萬人、顧問業者埃森哲（Accenture）裁員1.1萬人。就連川普政府也在大規模裁撤政府員工。

裁員 IBM 目標百貨

上一則

蘋果傳明年推低價Mac 叫陣Chromebook

下一則

扛不住台積電漲價影響？高通CEO證實擁抱三星2奈米代工

延伸閱讀

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽
民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮

民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮
黃仁勳示警：美國束縛產業 AI競賽恐輸中國

黃仁勳示警：美國束縛產業 AI競賽恐輸中國
40歲才首次買房？揭美國年輕世代「買不起」的真相

40歲才首次買房？揭美國年輕世代「買不起」的真相

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽