我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

美元指數突破100大關 攀3個月來高點 亞幣低迷

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

全球科技股過熱疑慮發酵、加上市場降低對聯準會（Fed）降息的押注，帶動美元指數4日盤中突破100大關，為三個月來首見，亞洲貨幣低迷，加密貨幣拋售潮加劇，日圓匯率則在官員口頭干預匯市後，翻揚強升0.6%。

美元指數4日一度上揚0.24%，報100.115，是8月1日以來首度突破100整數關卡。亞洲貨幣匯率普遍走低，澳幣貶值0.4%，韓元更重貶0.7%。

日圓匯率激烈震盪，一度貶值0.17%，報154.48日圓兌1美元，逼近155關卡，但日本財務大臣片山皋月之後再度口頭干預市場，重申政府以高度迫切感緊盯匯率走勢的立場沒有改變，增添當局干預匯市的風險，帶動日圓匯率隨後翻揚強升0.6%，報153.32日圓兌1美元。

比特幣一度跌3.7%，報10萬3869.28美元，跌破10萬4000美元，乙太幣也跌6.%至3488.61美元。

Fed上周雖降息一碼，但主席鮑爾暗示可能是今年最後一次降息，多位決策官員的發言也顯示內部決策立場分歧。同時，華爾街多位主管都對釋出市場價位偏高提出警告，引發科技股過熱疑慮，也使亞洲股匯承受壓力。摩根史坦利執行長皮克（Ted Pick）和高盛執行長都表示，股市未來可能會有重大回檔，但這是市場周期的正常現象。

皮克表示，美國仍有「政策錯誤風險」、地緣政治局勢也不確定，若不是由總經懸崖效應引發，應該樂見股市下跌10%-15%，這是健康發展。蘇德巍也說，在市場的上漲周期中，股市常會走低10%-15%，這不會改變資本流動的的整體方向、或是長期配置，這只是股市攀升後拉回，讓人們有機會重新評估。

針對日圓，高盛和美銀證券都認為，日本當局立即進場干預匯市的風險不高，日圓仍可能進一步走貶。

高盛指出，日圓「顯然沒有處於特別疲軟的水準」，若缺乏關鍵的美國數據，導致市場無法質疑美國成長前景，如果政治注意力重新轉向日本提前大選的可能性，日圓仍可能進一步走弱。

匯率 加密貨幣 高盛

上一則

Fed下月降息？內部歧異擴大 學者：決策委員會已不篤定

下一則

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

延伸閱讀

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元
華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?
憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%
恐受美AI泡沫疑慮拖累？專家：亞洲科技股基本面有撐

恐受美AI泡沫疑慮拖累？專家：亞洲科技股基本面有撐

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉