美工業挺過關稅衝擊 業界：重機具、營建等本季營運回溫

在川普 總統多變的關稅 政策下，全球工業巨頭如同坐上雲霄飛車，但美國產業主管表示，由於業者有時間可針對高關稅做調整，本季營運已逐漸擺脫亂局。

路透報導，有別於上半年的亂象，一些反映美國實體經濟走向的風向球產業，例如重機具、引擎製造商、營建業者，在強勁需求、削減成本、與漲價支持下，已擺脫川普關稅的衝擊。盡管未來幾季的展望仍有諸多疑慮，但產業主管指出，不確定性已消散。

伊利諾工具公司財務長拉森上周在財報電話會議中表示：「確實，從成本，或是需求觀點出發…關稅已不再是頭號大事。」

路透分析在10月16日至31日公布的財報，估算第三季關稅對全球企業的獲利衝擊約為70億美元，遠低於第二季的162億–179億美元。

據LSEG彙整的資料，美國工業領域業者目前的營收年增速，為2023年第一季以來最快。今夏時，重機具製造商卡特彼勒（Caterpillar）估算，2025年的關稅成本落在15億–18億美元。該公司在10月29日發布強勁財報，將關稅成本的預期範圍縮小至16億–17.5億美元。

Easterly資產管理公司投資長夏克特表示：「整體來說，工業企業在面對不確定性與關稅變化方面，表現相當出色。」

為抵禦低價跨境電商貨品喪失免稅地位的衝擊，物流巨頭優比速（UPS）與FedEx力行削減成本。不過，由於業務持續承受壓力，UPS今年已大幅裁減4.8萬名員工。

歐洲企業仍面臨挑戰。許多仰賴美國市場的歐洲公司，處境更艱難，原因是美方進口商因高關稅而減少採購。被視為全球製造業風向球的瑞典 軸承製造商SKF預估，短期需求仍疲弱，因客戶受關稅與不確定性影響而放緩採購。執行長古斯塔夫森表示：「若市場能恢復一些平穩與確定性，需求將回升。」

瑞典營建設備製造商HIAB則披露，受貿易緊張升溫影響，自2月中以來，訂單成長放緩。