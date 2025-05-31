美股創35年來最佳5月 未來會再漲？策略師：白宮需少點雜音

美國總統川普周五在社交媒體上指責中國違反貿易休戰協議，讓美股早盤為之一震。（路透）

美國股市周五收復盤中失地，為5月劃下2023年底來最佳單月句點。美股 能否延續反彈之勢，將取決下周的就業情況，也受制於美國總統川普 對待關稅 的態度。

史坦普500指數周五接近平盤，那斯達克綜合指數小跌0.3%，道瓊工業指數轉而上漲0.1%。5月下來，史坦普500指數上漲超過6%，不僅是2023年來最佳單月表現，且是35年來最佳5月；那斯達克5月大漲近10%，也創下2023年11月 來最佳單月漲勢。道瓊同月上漲3.8%。

費城半導體指數周五下跌2.1%，台積電ADR跌1.9%。台積電據報導正評估在阿聯建設晶圓片廠的可能性。費半5月月線仍大漲12.5%，台積電ADR則勁揚16%，創下兩年來最佳單月表現。

美國總統川普周五在社交媒體上指責中國違反貿易休戰協議，隨後又說他預計和習近平通話。美股午後一度擴大跌幅，也因為彭博報導美國計劃擴大對中國科技制裁範圍。

美股5月因美英國兩國宣布達成貿易協議得到提振，美中之間決定暫緩高額關稅至少90天，又激勵美股進一步上漲。

盈透證券首席市場策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「市場已經判斷最嚴厲的關稅不太可能落實，也能諒解多家企業停止發布財測，等到局勢明朗再說。」

然而，貿易戰相關疑慮仍在發酵。美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙周五懇請華府解決和各國尤其是美中之間的分歧。這位華爾街最有分量的人物發出警告說，中國固然是個勁敵，但「我真正擔心的是我們自己」，美國高額赤字表示「公債市場即將出現裂痕」。

美債表現遠遜美股。國會審議川普財政法案之際，基準10年期公債殖利率5月上漲近0.25個百分點至4.418%。

仍不乏有人警告，川普難以預測的政策可能讓美股最近漲幅化為烏有。美國法院本周裁定川普「解放日」關稅違法，但隔天上訴法院又給予暫緩令。投資人也擔心，川普未來幾周可能對晶片和藥品祭出新關稅。

Jones Trading首席市場策略師歐若克（Mike O'Rourke）說：「川普在行動上擁有絕大權力，我們猜想他會想提醒所有人，區區一個法院裁決不會阻礙他的議程。」

史坦普500指數距歷史新高只差4%之遙，但似乎困在6,000點以下區間。策略師認為，要突破並測試6,144點高峰，需要通膨數據降得更低、10年期公債殖利率下降，白宮的雜音也要減少。

富國銀行投資研究院策略師倫恩（Scott Wren）說：「如今既已已回到距離歷史高點不遠的水準，我認為若要在此基礎上繼續上攻，實際（經濟）數據必須優於市場預期。」

據調查，周五公布的5月就業數據預料會新增13萬個職位，遜於上月17.7萬個。5月數據將是反映「企業如何因應部分關稅變數和市場壓力的完整月份。