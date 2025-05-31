蘋果iphone中國銷量4月回升

中國政府下屬中國資訊通信研究院(CAICT)發布數據顯示，4月包括蘋果iPhone在內的外國品牌手機的中國銷量小幅成長。4月外國品牌手機的出貨量從去年同期的350萬支增加到352萬支。作為智慧型手機在中國市場最大的外國手機製造商，蘋果的表現在外國品牌手機在華整體銷售數據中占有重要地位。4月銷量回升之前，蘋果第1季中國手機銷量下降了9%。蘋果是中國市場最大的外國智慧手機製造商。

再生元COPD藥物試驗失敗

再生元公司(Regeneron)針對通稱為「吸菸者肺」的肺部疾病患者的實驗性藥物在後期臨床試驗中失敗，但在另一項臨床試驗中取得成功。再生元及其合作夥伴賽諾菲正在研究這款用於治療慢性阻塞性肺病(COPD)的藥物，一些分析師預計其銷售額可能高達50億元。此病的治療選擇有限，與再生元和賽諾菲的重磅藥物Dupixent相比，這款名為itepekimab的藥物預計目標患者群體更為廣泛。

全球股票基金連兩周淨流出

截至5月28日，全球股票基金連續第二周出現資金流出，原因是美國總統川普 威脅對歐盟進口產品和海外製造的 iPhone 徵收關稅 ，同時長期債券 殖利率飆升，導致避險情緒加劇。LSEG Lipper數據顯示，投資人上周從全球股票基金淨贖回75.2億元，而前周則淨流出94.8億元。亞洲股票基金本周遭遇顯著的拋售壓力，資金流出約60億元，創2018年8月以來最大單周流出規模。投資人拋售54.6億元的美國股票基金，但買進36.4億元的歐洲股票基金；這也是連續第7周淨買進。

小型股基金流出創月來新高

截至5月28日當周，美國股票基金連續第二周出現資金流出，原因是美國總統川普的關稅威脅以及對借貸成本上升的擔憂，促使投資人削減對美國資產的持股。LSEG Lipper數據顯示，本周投資人從美國股票基金淨撤資54.6億元；前周淨流出110.2億元。美國小型股股票基金承壓，投資人撤資23.9億元，創4月30日以來的最大單周資金流出。大型股和中型股基金也出現贖回，分別淨流出54.6億元和10.2億元。投資人連續第6周淨買進美國債券基金，金額為69.8億元。