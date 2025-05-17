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美股最錢線/沃爾瑪示警：因關稅漲價 只是開始

財經新聞組／綜合報導
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美國零售巨頭沃爾瑪15日發布財報同時，警告美國政府的關稅政策已經導致其4月和5月商品價格上漲，但許多關稅漲價措施實際上還未生效，5月下旬和6月將出現更明顯的漲價。

晨星分析師羅爾(Noah Rohr)指出，沃爾瑪正在向華爾街發出警告：美國經濟還未感受到關稅帶來的全部影響。

CFRA分析師桑達蘭姆(Arun Sundaram)則強調，更多非必需品零售商可能面臨比沃爾瑪還要黯淡的前景。有鑑於關稅情勢的不確定性，市場在這個財報季可能會看到有其他零售商會撤回業績財測。

目前，美國政府對中國商品實施30%的關稅，這個水準雖然激發了美國企業的進口熱潮，但仍遠遠超出歷史水準。

分析師擔憂，美國零售商2025年的業績可能無法滿足預期，尤其是像百思買(Best Buy)這樣高度依賴中國商品的連鎖商店。

華爾街之前預測，由於人工智慧(AI)的發展和消費者在2020年疫情中被壓制的升級需求，筆記型電腦、智慧型手機等消費性電子產品的更新換代，將推動消費性電子零售商百思買的業績成長。但現在，由於商品價格的上漲，消費者很可能會延後更換周期。

除了電子產品，嬰幼兒產品也是重災區。根據美國嬰兒登記網站Babylist的數據，97%的嬰兒推車和87%的汽車座椅都來自中國。沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey)指出，嬰兒車和汽車座椅價格已開始上漲。

以嬰幼兒產品為主要業務的Newell Brands正在準備迎接這項衝擊，但市場對前景卻相當悲觀。今年以來，該公司股價已暴跌40%。

同樣依賴中國市場的玩具製造商美泰(Mattel)也同樣身處困境。該公司執行長克瑞茲(Ynon Kreiz)表示，美泰將提高美國的玩具售價，並將在中國的生產轉移到其他關稅較低的國家。（財經新聞組）

關稅 沃爾瑪 零售商

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