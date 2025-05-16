TikTok 遭控違反歐盟 DSA規定

歐盟科技監管機構自去年2月啟動調查後，於15日正式指控TikTok違反了歐盟線上內容規則。歐盟委員會表示，中國字節組跳動旗下的TikTok未能遵守《數位服務法》(DSA)的義務，未發布可供研究人員和公眾檢測詐騙廣告的廣告庫。委員會表示，該公司沒有提供有關廣告內容、目標用戶以及廣告付費者的必要資訊。

高價產品熱賣 勃肯鞋升財測

德國鞋類製造商勃肯鞋(Birkenstock)調升全年財測，因為第2季銷售額成長超過預期，該公司認為其價格較高的涼鞋和木屐系列需求強勁。新系列產品如Arizona Essentials和Madrid Big Buckle吸引了更多購物者，從而即使在關稅 不確定性揮之不去的情況下也能提升銷售動能。該公司預計2025財年營收將達到先前預測範圍的高端，全年息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)將在31.3%至31.8%之間，高於先前預測的30.8%至31.3%。

農民只租不買 迪爾調降財測

由於農民選擇租賃機器導致其拖拉機需求疲軟，迪爾公司調降全年獲利預期的下限。面對高利率和農作物價格疲軟，農民更傾向於租賃而不是購買機械，這影響了拖拉機和聯合收割機等大型設備的銷售。這家全球最大農業設備製造商預計其全年淨利將在47.5至55億元之間，而先前預測為50至55億元。

迪克體育用品24億收購同業

迪克體育用品公司(Dick's Sporting Goods)同意以24億元收購其競爭對手Foot Locker。這家體育用品零售商對Foot Locker的報價為每股24元，較該股最新收盤價溢價86%。今年至今，Foot Locker的市值已縮水約40%。私募股權公司3G上周以94.2億元收購Skechers，目前企業正試圖應對川普政府引發的全球貿易不確定性。

雖徵收關稅 4月PPI意外下跌

即使美國總統川普對進口商品徵收了大規模關稅，但美國4月批發物價仍出現一年多來首次意外下跌。4月生產者物價指數(PPI)較3月下降0.5%，這是2023年10月以來的首次下降，也是5年來的最大降幅。與去年同期相比，4月PPI上漲2.4%，低於3月3.4%的年漲幅。

不包括波動較大的食品和能源價格的所謂核心PPI較3月下降0.4%，較去年同期上漲3.1%。