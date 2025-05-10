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WSJ：川普私下抱怨普亭不願停戰、俄烏都不妥協

美股對貿易利多已反映完畢 美中談判能撑起漲勢？華爾街呈詭譎氛圍

編譯劉忠勇／綜合外電
市場對貿易協議的樂觀心情正面臨現實的考驗，大家開始明白還會花上一段時間。（美聯社）
市場對貿易協議的樂觀心情正面臨現實的考驗，大家開始明白還會花上一段時間。（美聯社）

美國股市周五幾乎文風不動，出現美國總統川普4月初宣布全面性對等關稅以來罕見喘息，美中兩國本周末在瑞士舉行貿易會談前夕，華爾街呈現詭譎氛圍。

史坦普500指數一周下來下跌0.5%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數雙雙下跌0.3%。

費城半導體指數周五上漲0.8%，台積電ADR漲0.7%，一周下來，費半漲1.6%。台積電ADR跌1.5%。

川普已宣布和英國達成貿易協議，對中國態度也有轉圜，表示願將關稅從145%降至80%。不過，對中國加徵關稅仍高，對全球兩大經濟體之間貿易形成嚴重阻力，中國海關新公布4月對美國出口衰減高達21％。

美國財政部長貝森特在內美中官員本周末會面，為接下來談判鋪路。雙方均表示，這次會談的首要目標是緩和緊張局勢。美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）則指出，約有20多項協議「就快談妥」，「有助於穩定市場軍心」。

但史坦普500指數反應平平，可見自4月低點4,982點反彈約14%後，對貿易協議進展的利多消息可能已提前反映在行情之上。

Nationwide 首席投資策略師哈克特（Mark Hackett）說：「市場對貿易協議的樂觀心情正面臨現實的考驗，大家開始明白還會花上一段時間。」

盈透證券（Interactive Brokers）經濟學家托瑞斯（Jose Torres）說：「這周末結果恐怕一翻兩瞪眼，但別指望美中貿易緊張能馬上解決。我預期接下來仍會有許多反覆波動，華府和北京都會試著尋求妥協，同時也要顧及自身的經濟利益。」

BTIG 技術策略師克林斯基（Jonathan Krinsky）發給客戶的報告中指出：「我們仍認為，這波漲勢主要是提前反映中國可能釋出降溫訊號，因此一旦消息真的出來，不論內容為何，市場反應恐怕都會平淡。」

華爾街日報專欄作家麥金塔（James Mackintosh）說，整體氛圍卻讓人覺得，情勢比4月初前預期的還要糟，這表示這波反彈可能已經漲過頭。反過來看，黃金價格上漲、美元貶值，說明市場的恐慌情緒仍揮之不去。

通膨也將是下周另一個的焦點。美國4月消費者物價指數（CPI）預定周二發布，華爾街期待像3月一樣出現意外降溫。

這份CPI數據，加上周四公布的零售銷售與生產者物價指數（PPI），都有助於投資人了解當前貿易緊張情勢對通膨和美國消費的影響。

若 CPI 高於預期、零售銷售又不如所料，恐引發市場對「停滯性通膨」（stagflation）的疑慮，也就是經濟成長遲緩與通膨壓力並存，這種情況恐怕會對股市造成壓力。

華爾街 貿易協議 關稅

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