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家樂氏當季漲價3%銷量降8.6% 削減全年獲利財測

財經新聞組／綜合報導
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由於消費者減少包括Frosted Flakes和Apple Jacks麥片在內的高價產品支出，家樂氏(WK Kellogg)調降全年有機銷售額和核心獲利財測。

由於美國總統川普反覆無常的關稅措施導致投入成本上升，企業正準備迎接另一個因價格上漲而承受通膨壓力的市場。

過去幾季，家樂氏為應對投入成本而提高價格，這已經引起了消費者的不滿，導致注重成本的購物者望而卻步。導致第1季銷售額和獲利未達預期。

當季產品價格上漲3%，但銷量卻下降了8.6%。

由於美國消費支出低迷，卡夫亨氏和Kellanova上季業績一樣慘淡。企業競相避免關稅的更高成本，大量進口商品，加上消費者支出疲軟，美國第1季經濟3年來首次收縮。

家樂氏預計全年有機淨銷售額將下降2%至3%，而先前預期為下降1%。

該公司預計全年淨調整後EBITDA(息稅折舊攤提前利潤)在2.7至2.75億元之間；之前預期為2.86至2.92億元。

這家Froot Loops製造商表示，其2025年的前景將受到關稅的適度影響，主要與在北美以外採購原材料有關。

根據LSEG所彙編的數據，家樂氏上季淨銷售額下降6.2%至6.63億元，而分析師平均預期為6.795億元。

該公司每股獲利20分，低於分析師預計的每股40分。

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