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美股最錢線／「5月賣股走人」 今年夏天不適用

財經新聞組／綜合報導
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一到每年5月，投資人總會討論這句季節性投資格言：「五月賣股走人」(Sell in May and go away)。

但在目前由政策新聞頭條主導的市場環境下，許多策略師表示，今年的市場狀況並不符合以往模式。由於經濟不確定性持續存在，技術面較為脆弱，同時還有貿易談判等地緣政治因素的影響，很少有人認為有充分的理由選擇退場，至少不會僅僅因為到了5月就這麼做。

《藍籌每日趨勢報告》首席技術策略師騰塔雷利表示，「今年的市場情況有所不同。」「從歷史數據來看，如果回顧過去10年，『五月賣股』的策略實際上效果並不太好。」

根據LPL金融公司整理的數據，從歷史上看，史坦普500指數在5月至10月期間的平均回報率最低，自1950年以來僅為1.8%；相較之下，11月至次年4月期間的表現則更為強勁。

雖然夏季市場有65%的時間是上漲的，但相對較弱的表現進一步強化了 「五月賣股」 作為季節性市場行為的趨勢。然而，並非所有人都相信這種模式在如今波動劇烈的市場中仍然適用。

LPL金融公司首席技術策略師騰奎斯特在給客戶的報告中寫道：「季節性數據可以為潛在的市場環境提供重要參考，但它並不能反映當前的市場狀況。」「對於市場來說，目前關稅的不確定性和貨幣政策有能力決定市場是陰雨綿綿還是撥雲見日。」

川普總統的關稅政策讓市場大幅震盪，因為與其他國家之間持續的貿易往來變化不斷，使得市場前景愈發不明朗。

西伯特金融公司投資長馬洛克表示，「僅僅因為『五月賣出』這個策略在統計數據上有一定意義，並不意味著它總是有效。」「在市場大幅波動情況下，這個策略是否能奏效值得懷疑。」

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