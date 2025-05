美股最錢線／「5月賣股走人」 今年夏天不適用

一到每年5月,投資人總會討論這句季節性投資格言:「五月賣股走人」(Sell in May and go away)。

但在目前由政策新聞頭條主導的市場環境下,許多策略師表示,今年的市場狀況並不符合以往模式。由於經濟不確定性持續存在,技術面較為脆弱,同時還有貿易談判等地緣政治因素的影響,很少有人認為有充分的理由選擇退場,至少不會僅僅因為到了5月就這麼做。

《藍籌每日趨勢報告》首席技術策略師騰塔雷利表示,「今年的市場情況有所不同。」「從歷史數據來看,如果回顧過去10年,『五月賣股』的策略實際上效果並不太好。」

根據LPL金融公司整理的數據,從歷史上看,史坦普500 指數在5月至10月期間的平均回報率最低,自1950年以來僅為1.8%;相較之下,11月至次年4月期間的表現則更為強勁。

雖然夏季市場有65%的時間是上漲的,但相對較弱的表現進一步強化了 「五月賣股」 作為季節性市場行為的趨勢。然而,並非所有人都相信這種模式在如今波動劇烈的市場中仍然適用。

LPL金融公司首席技術策略師騰奎斯特在給客戶的報告中寫道:「季節性數據可以為潛在的市場環境提供重要參考,但它並不能反映當前的市場狀況。」「對於市場來說,目前關稅 的不確定性和貨幣政策有能力決定市場是陰雨綿綿還是撥雲見日。」

川普 總統的關稅政策讓市場大幅震盪,因為與其他國家之間持續的貿易往來變化不斷,使得市場前景愈發不明朗。

西伯特金融公司投資長馬洛克表示,「僅僅因為『五月賣出』這個策略在統計數據上有一定意義,並不意味著它總是有效。」「在市場大幅波動情況下,這個策略是否能奏效值得懷疑。」