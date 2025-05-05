我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

沒問清？就醫竟收250元「場地費」 華女接帳單傻眼

經濟衰退蠢蠢欲動 千禧世代獻策Z世代

文╱周芳苑
千禧世代面臨經濟衰退，自有方法。(路透資料照片)
千禧世代面臨經濟衰退，自有方法。(路透資料照片)

千禧世代目前介於29歲到44歲， 2007至2009年間大衰退(Great Recession)時年紀最大的也才26歲，多年過去，如今還在背負房貸和學貸的大有人在，又要面臨經濟衰退危機；這群中壯年人年紀尚輕，財務上已歷經挑戰，紛紛在社群平台抖音(TikTok)上向更年輕的Z世代傳授理財訣竅、列出禁購清單，為晚輩指點迷津。

美總統川普一上台就啟動關稅政策，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)乃至於高盛分析師無不奔相警告，聲稱會對美國經濟帶來可怕後果。摩根大通表示，川普政府在全球貿易戰中與他國針鋒相對，恐導致美國乃至全球今年陷入經濟衰退。

不僅大環境危機當前，年輕人還面臨一連串挑戰，20多歲的上班族收入減少、債務增加。美國目前還不算真正陷入衰退，但最年輕的勞動人口已焦慮不安，急切向年長者尋求建議。

37歲的惠特尼(Sasha Whitney) 在抖音發現，Z世代對經濟衰退隱憂感到沮喪。這與她2009年大學畢業時截然不同，當時正值經濟大衰退尾聲、社群媒體尚未普及，以「希望」為競選主軸的前總統歐巴馬剛就任。

惠特尼抖音主要粉絲是18到25年輕人，她的千禧世代朋友聊天時說他們破產了，苦苦掙扎；另有千禧世代在社群媒體上自我調侃當年經濟衰退時期的社群意識，懷念那一段飲酒便宜、穿著商務休閒裝、不停播放愉悅衰退流行音樂的年代。 其中一人在抖音上打趣說：「想知道我們是怎麼活下來的？沒錯，我們喝醉了。」

千禧世代也確實分享真實的財務困境。惠特尼畢業後在家住了一段時間，後來搬出去，付房租和學貸，每周只留下20美元買雜貨；步出大學校園馬上從事零售業，經過不斷犯錯、嘗試後，終於找到管理財務的方法。

惠特尼意識到事情有些不對勁時，一口氣買幾包鮪魚、冷凍蔬菜和麵包，全部放進冷凍庫。

惠特尼在抖音介紹一些因應經濟衰退的妙招，包括盡可能工作賺錢、量入為出、刪除Klarna和After Pay等支付平台以免過度欠債花費。 其他千禧世代也透過影片，提供因應衰退的實用指南，例如建立應急儲蓄基金和更新履歷。

許多抖音用戶都誓言要做一件事：限制開支。

達拉斯29歲女士史密斯(Imani Smith)的節約之道是與朋友共享訂閱密碼、減少外食；對於成本不小的美容保養，她改從亞馬遜(Amazon)購買美甲貼，不上美容院。

美容院老闆們明顯感受到顧客的省錢趨勢，愈來愈多人選擇「經濟衰退髮型」(recession blonde)，更便宜也容易打理。

有一個理論認為經濟低迷時，自我犒勞的小額消費會增加，稱為「口紅指數」(lipstick index)，然而，面對眼前的潛在經濟衰退，社群媒體用戶誓言減少購買昂貴潤唇膏和蠟燭等小物品。

史密斯想要在被逼得為生活勒緊褲帶前就盡可能存錢並養成習慣；她自認介於Z世代和千禧世代之間，和許多年輕人一樣將抖音當作搜尋引擎，她透過抖音視頻向2008年經濟大衰退時已是成年人的觀眾請教，她所列舉的經濟衰退因應計畫夠不夠好。

喬治城大學(Georgetown University)商學院教授布蘭查德(Simon Blanchard)表示，感覺到預算緊張時，必須決定優先將錢花在哪裡；無論是否處於經濟衰退中，如今都是自我反思是否有足夠應急儲蓄的好時機。

布蘭查德認為，人們多半會一口氣削減某一類的所有支出，而不是各類型各削減一點點，似乎不必在各方面都縮減開銷、降等生活；口紅這類小玩意兒根本不是必需品，應該要最先被淘汰。

儘管千禧世代建議人們放手生活，就像2000年代中期所有偉大音樂所訴求的那樣，許多年輕人仍感到焦慮。

史密斯與經歷2008年大衰退的人交談後有感而發，她說，年長的人當時可能也失去工作，但那個年代生活成本很低，做點零售生意就可維持一段時間，她對眼前的就業市場則憂心忡忡。

對目前許多Z世代年輕人來說，焦慮可回溯自新冠疫情。史密斯才剛開始踏入社會、展開第一份工作時就爆發疫情，引發美國史上持續時間最短的經濟衰退，歷時兩個月，2020年4月結束。

史密斯說，誰都沒有預料到會爆發新冠疫情、以及帶來持久影響；剛步出校園的那一段經歷讓她提高警覺，意識到需要做好一切準備，不可掉以輕心。

抖音 疫情 社群媒體

上一則

台幣狂升對市場影響及後市 5個要點一次看

下一則

觀望股價 殼牌擬收購英國石油

延伸閱讀

兒子變跨性別女 勞勃狄尼洛：沒什麼大不了

兒子變跨性別女 勞勃狄尼洛：沒什麼大不了
NBA／范弗利特神射比下柯瑞 火箭攻守輾壓勇士逼進搶七

NBA／范弗利特神射比下柯瑞 火箭攻守輾壓勇士逼進搶七
MLB／爸爸的力量 道奇主帥：或見大谷擊球初速達120英里

MLB／爸爸的力量 道奇主帥：或見大谷擊球初速達120英里
MLB／大谷翔平生涯150盜日本第二人 史密斯3分砲道奇2連勝

MLB／大谷翔平生涯150盜日本第二人 史密斯3分砲道奇2連勝

熱門新聞

「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

2025-04-27 22:12
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦
最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全