經濟衰退蠢蠢欲動 千禧世代獻策Z世代

千禧世代面臨經濟衰退，自有方法。(路透資料照片)

千禧世代目前介於29歲到44歲， 2007至2009年間大衰退(Great Recession)時年紀最大的也才26歲，多年過去，如今還在背負房貸和學貸的大有人在，又要面臨經濟衰退危機；這群中壯年人年紀尚輕，財務上已歷經挑戰，紛紛在社群平台抖音 (TikTok)上向更年輕的Z世代傳授理財訣竅、列出禁購清單，為晚輩指點迷津。

美總統川普一上台就啟動關稅政策，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)乃至於高盛分析師無不奔相警告，聲稱會對美國經濟帶來可怕後果。摩根大通表示，川普政府在全球貿易戰中與他國針鋒相對，恐導致美國乃至全球今年陷入經濟衰退。

不僅大環境危機當前，年輕人還面臨一連串挑戰，20多歲的上班族收入減少、債務增加。美國目前還不算真正陷入衰退，但最年輕的勞動人口已焦慮不安，急切向年長者尋求建議。

37歲的惠特尼(Sasha Whitney) 在抖音發現，Z世代對經濟衰退隱憂感到沮喪。這與她2009年大學畢業時截然不同，當時正值經濟大衰退尾聲、社群媒體 尚未普及，以「希望」為競選主軸的前總統歐巴馬剛就任。

惠特尼抖音主要粉絲是18到25年輕人，她的千禧世代朋友聊天時說他們破產了，苦苦掙扎；另有千禧世代在社群媒體上自我調侃當年經濟衰退時期的社群意識，懷念那一段飲酒便宜、穿著商務休閒裝、不停播放愉悅衰退流行音樂的年代。 其中一人在抖音上打趣說：「想知道我們是怎麼活下來的？沒錯，我們喝醉了。」

千禧世代也確實分享真實的財務困境。惠特尼畢業後在家住了一段時間，後來搬出去，付房租和學貸，每周只留下20美元買雜貨；步出大學校園馬上從事零售業，經過不斷犯錯、嘗試後，終於找到管理財務的方法。

惠特尼意識到事情有些不對勁時，一口氣買幾包鮪魚、冷凍蔬菜和麵包，全部放進冷凍庫。

惠特尼在抖音介紹一些因應經濟衰退的妙招，包括盡可能工作賺錢、量入為出、刪除Klarna和After Pay等支付平台以免過度欠債花費。 其他千禧世代也透過影片，提供因應衰退的實用指南，例如建立應急儲蓄基金和更新履歷。

許多抖音用戶都誓言要做一件事：限制開支。

達拉斯29歲女士史密斯(Imani Smith)的節約之道是與朋友共享訂閱密碼、減少外食；對於成本不小的美容保養，她改從亞馬遜(Amazon)購買美甲貼，不上美容院。

美容院老闆們明顯感受到顧客的省錢趨勢，愈來愈多人選擇「經濟衰退髮型」(recession blonde)，更便宜也容易打理。

有一個理論認為經濟低迷時，自我犒勞的小額消費會增加，稱為「口紅指數」(lipstick index)，然而，面對眼前的潛在經濟衰退，社群媒體用戶誓言減少購買昂貴潤唇膏和蠟燭等小物品。

史密斯想要在被逼得為生活勒緊褲帶前就盡可能存錢並養成習慣；她自認介於Z世代和千禧世代之間，和許多年輕人一樣將抖音當作搜尋引擎，她透過抖音視頻向2008年經濟大衰退時已是成年人的觀眾請教，她所列舉的經濟衰退因應計畫夠不夠好。

喬治城大學(Georgetown University)商學院教授布蘭查德(Simon Blanchard)表示，感覺到預算緊張時，必須決定優先將錢花在哪裡；無論是否處於經濟衰退中，如今都是自我反思是否有足夠應急儲蓄的好時機。

布蘭查德認為，人們多半會一口氣削減某一類的所有支出，而不是各類型各削減一點點，似乎不必在各方面都縮減開銷、降等生活；口紅這類小玩意兒根本不是必需品，應該要最先被淘汰。

儘管千禧世代建議人們放手生活，就像2000年代中期所有偉大音樂所訴求的那樣，許多年輕人仍感到焦慮。

史密斯與經歷2008年大衰退的人交談後有感而發，她說，年長的人當時可能也失去工作，但那個年代生活成本很低，做點零售生意就可維持一段時間，她對眼前的就業市場則憂心忡忡。

對目前許多Z世代年輕人來說，焦慮可回溯自新冠疫情 。史密斯才剛開始踏入社會、展開第一份工作時就爆發疫情，引發美國史上持續時間最短的經濟衰退，歷時兩個月，2020年4月結束。

史密斯說，誰都沒有預料到會爆發新冠疫情、以及帶來持久影響；剛步出校園的那一段經歷讓她提高警覺，意識到需要做好一切準備，不可掉以輕心。