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美4月就業強於預期 關稅效應滯後 1策略避免衰退

財經新聞組／綜合報導
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4月非農就業報告數字樂觀，因關稅效應尚未完全顯現。（路透）
4月非農就業報告數字樂觀，因關稅效應尚未完全顯現。（路透）

雖然人們對川普總統對貿易夥伴徵收全面關稅的影響感到擔憂，但4月就業成長仍強於預期。

美國勞工統計局報告指出，經季節性調整後，4月非農就業人數增加了17.7萬人，略低於3月下修後的18.5萬人，但高於《道瓊》估計的13.3萬人。

不過，失業率維持在4.2%，符合預期，顯示勞動市場保持相對穩定。用於計算失業率的家庭調查顯示，失業人數增幅更為強勁，當月有工作的人數增加了43.6萬人。

涵蓋意願低落的工人、因經濟原因兼職或未充分就業人員的廣義失業率小幅下降至7.8%。勞動參與率小幅上升至62.6%。

信安資產管理公司首席全球策略師沙阿表示，「我們可以把對經濟衰退的擔憂延後到下個月。就業數據依然非常強勁，代表在關稅衝擊之前，經濟就展現出了令人印象深刻的韌性。」「未來幾個月經濟將會走弱，但憑藉這股潛在動能，如果美國能夠及時從關稅邊緣拉回，就有很大機會避免經濟衰退。」

醫療保健繼續在創造就業機會方面扮演主導作用，增加了5.1萬個就業機會。其他就業增加的行業包括運輸和倉儲業的2.9萬個、金融活動業的1.4萬個。

聯邦政府部分，在由馬斯克和政府效率部領導的川普政府削減公共部門工資舉措下，本月政府裁員9000人。美國勞工統計局表示，自1月以來，聯邦政府就業僅減少了2.6萬個，因為休假但仍在領取遣散費的員工不計為失業。

就業評估網站Glassdoor首席經濟學家Daniel Zhao表示：「這是解放日後的第一份就業報告，關稅的影響還未顯現出來，為時過早。」「由於企業正在削減庫存，即使5月的數據都可能仍為時過早。但今天的報告確實為衡量關稅影響設定了基準。」

薪資方面，當月平均時薪僅上漲0.2%，低於預測的0.3%，而年率3.8%也比預期低0.1個百分點，為2024年7月以來的最低水準。

市場普遍預期聯準會將在下周會議維持基準短期借款利率不變，不過市場預計聯準會將在6月降息25個基點，並在年底前再降息2到3次。

報告發布後，川普再次呼籲聯準會降低利率：「消費者多年來一直在等待物價下降。沒有通膨，聯準會就應該降息！！！」

關稅 聯準會 降息

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