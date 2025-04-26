我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

油價跌低點、關稅推高建築成本… 美頁岩油商減少開採

財經新聞組／綜合報導

由於原油價格跌至多年低點，高關稅推高建築成本後，一些美國小型頁岩油生產商正在停止石油鑽探。

鑽井減少可能會減緩美國未來的產量成長。預計今年美國石油總產量將創下每日1370萬桶的新紀錄，其中約970萬桶來自頁岩油。

然而，美國和國際能源監管機構均下修了2025年美國石油總產量成長的預測。

美國能源資訊署(EIA)將產量成長預測調降10萬桶至每日30萬桶。

總部位於巴黎的國際能源總署(IEA)指出，受美國總統川普的貿易關稅影響，該機構將美國2025年石油供應成長預測下修15萬桶至每日49萬桶，並預測全球石油需求成長將降至5年來的最低水準。

日產500桶的Blackridge Resources聯合創始人兼執行合夥人多賀蒂(Bill Daugherty)表示，「我們將減少鑽探，直到關稅和石油需求出現變化，以及油價走向為何。」

多賀蒂表示，由於近期油價暴跌，Blackridge今年年初計劃鑽探15個油田，但最終只鑽探10個。

總部位於懷俄明州、日產量約1000桶的Arena Resources總裁兼老闆道爾(Dan Doyle)表示，「政府裡有人鼓吹油價應該在每桶50元左右。即使是二疊紀盆地最好的油田，在每桶50元左右的價格也賺不了多少錢。」Arena Resources是水力裂解公司Reliance Well Services的子公司。

道爾計劃延後下個月在懷俄明州Powder River鑽井平台上鑽探三口井的計劃，他說：「油價跌到60元時，沒人能賺錢。」

在二疊紀盆地特拉華盆地開展業務的Matador Resources第1季石油日產量為11萬5030桶。該公司表示，為應對近期油價波動，將在2025年中期減少一座鑽井平台，屆時公司將只剩下9座鑽井平台。

晨星分析師估計，原油價格每下跌5元，美國頁岩油支出就會下降約5%。

石油 油價 懷俄明州

上一則

百度新AI文心大模型 售價僅DeepSeek的1/4

延伸閱讀

路透：中國悄豁免部分美商品的125%關稅 含藥品、航空設備、晶片

路透：中國悄豁免部分美商品的125%關稅 含藥品、航空設備、晶片
川普：除非中國有實質動作 否則不會降關稅

川普：除非中國有實質動作 否則不會降關稅
專家之眼╱解析關稅貿易戰勝敗指標

專家之眼╱解析關稅貿易戰勝敗指標
川普：信任黃仁勳魏哲家會實現對美投資承諾

川普：信任黃仁勳魏哲家會實現對美投資承諾

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
傳奇投資人麥納維尼表示，99%的投資獲利豐厚個股都符合一個特點。(路透)

下個強勢股在哪？投資冠軍給1訣竅 「準確率99%」

2025-04-19 12:23

超人氣

更多 >
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件