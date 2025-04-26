油價跌低點、關稅推高建築成本… 美頁岩油商減少開採

由於原油價 格跌至多年低點，高關稅推高建築成本後，一些美國小型頁岩油生產商正在停止石油 鑽探。

鑽井減少可能會減緩美國未來的產量成長。預計今年美國石油總產量將創下每日1370萬桶的新紀錄，其中約970萬桶來自頁岩油。

然而，美國和國際能源監管機構均下修了2025年美國石油總產量成長的預測。

美國能源資訊署(EIA)將產量成長預測調降10萬桶至每日30萬桶。

總部位於巴黎的國際能源總署(IEA)指出，受美國總統川普的貿易關稅影響，該機構將美國2025年石油供應成長預測下修15萬桶至每日49萬桶，並預測全球石油需求成長將降至5年來的最低水準。

日產500桶的Blackridge Resources聯合創始人兼執行合夥人多賀蒂(Bill Daugherty)表示，「我們將減少鑽探，直到關稅和石油需求出現變化，以及油價走向為何。」

多賀蒂表示，由於近期油價暴跌，Blackridge今年年初計劃鑽探15個油田，但最終只鑽探10個。

總部位於懷俄明州 、日產量約1000桶的Arena Resources總裁兼老闆道爾(Dan Doyle)表示，「政府裡有人鼓吹油價應該在每桶50元左右。即使是二疊紀盆地最好的油田，在每桶50元左右的價格也賺不了多少錢。」Arena Resources是水力裂解公司Reliance Well Services的子公司。

道爾計劃延後下個月在懷俄明州Powder River鑽井平台上鑽探三口井的計劃，他說：「油價跌到60元時，沒人能賺錢。」

在二疊紀盆地特拉華盆地開展業務的Matador Resources第1季石油日產量為11萬5030桶。該公司表示，為應對近期油價波動，將在2025年中期減少一座鑽井平台，屆時公司將只剩下9座鑽井平台。

晨星分析師估計，原油價格每下跌5元，美國頁岩油支出就會下降約5%。