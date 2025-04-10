美債再暴跌 殖利率飆破5% 投資人恐慌殺出安全資產

川普政府對等關稅9日上路，全球金融市場波瀾再起，美債延續暴跌，30年期殖利率衝上5%大關。(路透)

川普 政府對等關稅9日上路，全球金融市場波瀾再起，美債延續暴跌走勢，30年期公債殖利率 9日一度飆破5%，引發全球主要國家公債跌勢加劇，反映恐慌心態促使投資人殺出安全資產，只求現金在手。

分析師指出，近日公債拋售潮一波波，已和基本面脫鉤，事關流動性，避險基金結清所謂「基差交易」（basis trade）可能是一大原因。市場並傳出大陸可能已拋售500億美元美債，意圖藉此推高殖利率報復美國。

美國10年期公債9日進一步大跌，與價格呈反向關係的殖利率一舉升破4.5%，30年期美債殖利率更衝上5%大關，可見美國長期公債成為這波強烈賣壓的焦點。尤其30年期美債殖利率過去三個交易日累計激升將近60個基點，若持續下去，將是1981年迄今最嚴重的一波賣壓。

基差交易是指在同一時間、同一地點、同一品種的現貨價格與期貨價格之間的差額，市場投資人透過美債現貨與期貨之間的價差套利操作，從而實現保值目的。分析師推測，先前運用這種操作方式的避險基金，如今正大舉拋售手中相關部位。

這波政府公債賣壓並不局限於美國公債，日本30年期政府公債殖利率也躍上21年高點。

英國金融時報（FT）專欄作家馬丁（Katie Martin）撰文指出，美國股市出現危機式的跌幅，強烈反映美國衰退將臨，餘波掃遍全世界各角落，然而現在連安全資產也受重擊，情況的確麻煩。目前銀行與避險基金經理人最擔心的，就是有什麼地方出現破口；一旦如此，由於各種資產之間緊密的連動關係，金融市場情勢將一發難以收拾。

她並認為，現在各界只能等待川普回頭。如若不然，則全球股市可能持續下跌。尤其是安全資產若進一步下跌，將會是市場最重大的警訊。

Investing.com報導，與川普核心圈關係密切的知名創投家帕利哈皮蒂亞在X平台上表示，聽說大陸一直在拋售美債，試圖透過推升公債殖利率，使美國的國債 拍賣更加昂貴。