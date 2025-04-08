下殺突然急拉 假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨日「瘋狂7分鐘」

總統川普考慮暫停關稅的假消息，導致美股7日上沖下洗，市值在數分鐘內驟升逾兩兆美元。（路透）

總統川普 考慮暫停關稅 的假消息，導致美股7日早盤上沖下洗，市值在數分鐘內驟升逾兩兆美元，但之後又全數回吐。

道瓊社報導，美東時間大約7日早上10點10分，社群媒體流傳，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）透露，除了中國以外，川普考慮暫停對所有國家課徵關稅90天。美股聞訊急拉，史坦普500 指數從稍早下殺的4.7%，掉頭大漲3.4%。道瓊市場數據顯示，史坦普500指數在美東時間10點08分到10點18分間，市值暴增2.4兆美元。

但白宮迅速否認此事，增加的市值在美東上午10點41分全數蒸發。當日史坦普500以小跌0.2%作收。

另一方面，彭博資訊文章則說，假消息引發的急漲急跌維持了7分鐘，一度讓市值增加2.5兆美元。

美股暴起暴落，凸顯投資人極度渴望能讓市場恢復平靜的消息，也反應出假消息和華爾街高頻交易，能在數秒間撼動資產價格。

這起事件顯示，川普全球貿易戰的潛在兩極結果。要是他維持關稅，經濟可能會迅速萎縮，並把史坦普500推落熊市；倘若他取消關稅，經濟將攀升，股市也會重回新高。

西北共同財富管理公司投資長舒特指出，川普政策取代聯準會（Fed），成為交易的最重要因素。他不認為川普近期內會給出更明確的方向。