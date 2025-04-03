我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

持白卡看病最好「裝乖」？最近恐遭加州醫院白眼

還能對股市樂觀？企業財測成關注重點、稅率可能有下調空間

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國經濟數據持續惡化、貿易談判可能曠日持久的情況下，策略師和基金經理認為，短期內風險資產仍然看跌。(路透)
在美國經濟數據持續惡化、貿易談判可能曠日持久的情況下，策略師和基金經理認為，短期內風險資產仍然看跌。(路透)

美國總統川普在他所謂的「解放日」，宣布對所有國家的進口商品徵收10%起步的對等關稅。在美國經濟數據持續惡化、貿易談判可能曠日持久的情況下，策略師和基金經理認為，短期內風險資產仍然看跌；但也有人抱持樂觀的觀點指出，貿易政策已較明朗，可能激勵投資人逢低買入受重創資產。

JonesTrading Institutional Services首席市場策略師Michael O'Rourke說，這次關稅的實際影響可能比先前預期的20%方案更糟，各國必然實施報復，局勢可能繼續升級。

Columbia Threadneedle利率策略師Ed Al-Hussainy指出，關稅最終由誰繳還不確定，但這就是一種稅，無論如何都不會對經濟成長有正面作用。 

Miller Tabak+首席市場策略師Matt Maley表示，未來幾周，企業財測將備受關注。如果獲利預估繼續下調，股市將面臨更大壓力。

Federated Hermes多資產部門主管Steve Chiavarone說：「如果今天宣布的關稅已是最嚴厲水準，那麼未来的消息將集中於各國如何談判降低關稅，這對市場反而可能是好消息。市場短期內會有一定的拋售，但也創造了買入機會。今天的最糟情況會是較低的關稅但面臨升級威脅，還不如現在，稅率較高但未來有下降空間。」

Northlight Asset Management投資長Chris Zaccarelli也期待，目前的稅率只是談判起点，最終透過談判能降低整體稅率。

摩根資產管理的投資組合經理Priya Misra談投資布局時表示：「在『解放日』之前， 我們已布局優質信用債，並買入中長期債券，以避免經濟數據可能惡化的風險。在周五非農數據公布前，我們仍然看好這個策略。」

他還說，目前經濟和市場面臨多個負面因素， 包括關稅带来停滯性通膨風險將導致美國聯準會政策滯後，以及政府削減開支。他最擔心的是影響企業和消費者的不確定性因素，因為貿易談判可能長達數月甚至數季，不確定性會造成一定的損害。

關稅 利率 債券

上一則

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關 而是科技七雄被拋售

下一則

美股最錢線／創2年多新低 風暴尚未歇止

延伸閱讀

川普對等關稅數字怎麼算？紐時：貿易逆差除以進口額

川普對等關稅數字怎麼算？紐時：貿易逆差除以進口額
川普對等關稅利大於弊？經濟學家示警：如投下核彈 衰退機率增至50%

川普對等關稅利大於弊？經濟學家示警：如投下核彈 衰退機率增至50%
川普關稅鋪天蓋地 緬甸剛地震不例外、無人島只有海豹企鵝也入列

川普關稅鋪天蓋地 緬甸剛地震不例外、無人島只有海豹企鵝也入列
川普祭關稅 加州外國食品行：聖誕季恐無法如期供貨

川普祭關稅 加州外國食品行：聖誕季恐無法如期供貨

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12

超人氣

更多 >
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲

「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲