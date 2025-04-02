期待美股4月2日後回歸平靜？分析師：更該繫緊安全帶 美債續看漲

許多分析師都提醒投資人，4月2日後反而更需要繫緊安全帶。（美聯社）

華爾街期待在美國總統川普 4月2日公布對等關稅 後，能降低不確定性，從而讓美股從近來的震盪鬆一口氣，但許多分析師仍懷疑屆時會有多高的政策明朗度，提醒投資人可能更需要繫緊安全帶。投資人正在押注美債將延續漲勢，金價也繼續看漲。

雖然川普對等關稅將帶給投資人等待已久的明確資訊，但更多分析師認為不確定性還沒結束。高盛首席美股策略師柯斯汀指出，4月2日只是漫漫長路的起點，而非終點。

摩根大通資產管理公司美洲首席市場策略師桑托斯也說，「我個人不相信若只是宣布一個框架，就足以帶來鬆一口氣的漲勢」，「我認為市場需要一個細節明確的架構，必須要有在特定時間內、對特定國家課徵特定幅度的關稅資訊，才能讓經濟和市場消化」。

市場也必須釐清經濟衰退與企業獲利下滑的風險有多高。富國證券股票策略部門主管哈維擔心，白宮形容為「解放日」的相關風險「不低」，可能造成衰退。

PGIM固定收益首席投資策略師蒂普表示，若經濟進一步放緩，可能會傷害股市，特別是若聯準會（Fed）被迫降息，因為將提高債券的吸引力。

選擇權投資人已在押注，美債可能會在4月2日後延續漲勢，買權相對於賣權的價差正處於去年8月來最高水準。麥格理集團全球貨幣與利率策略師魏茲曼指出，一大群人正在押注衰退、而非不會衰退的通膨攀升情境，「因此很難認為美債殖利率 將會上漲」。

高盛策略師團隊也認為，成長降溫的情緒終將主導市場，可能導致美國公債殖利率下跌，因而調降今年底的美國2年期公債殖利率預測至3.3%，低於原估的3.95%，10年期公債殖利率預測也從4.35%砍到4%。

另一方面，道富環球投資管理SPDR策略師團隊也認為，國際黃金平均價格未來六到九個月依然看漲，有望衝至美英兩3300-3400美元，利多包括投資人需求回升、美國衰退與停滯性通膨的風險升高、地緣政治不確定性居高不下、以及新興市場央行繼續買進黃金。

不過，市場也期待川普能在4月2日之後，把焦點放在減稅等其他政策議程。紐約梅隆銀行美洲總體經濟策略師維利斯認為，「轉向財政政策將成為4月開始的首要任務」 。