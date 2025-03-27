今年漲15%還不夠 美商銀估金價明年上看3350美元

美國商銀調升今年和明年黃金價 格的平均預測價格，同時強調美國貿易政策引發的不確定性將在短期內繼續支撐金價。

美國銀行在最新報告中表示，目前預計2025年金價將達到每盎司3063元，2026年將達到每盎司3350元。這高於其先前預測的2025年每盎司2750元和2026年的每盎司2625元。

目前現貨黃金交易價格約在每盎司3024美元，今年來已上漲逾15%。今年創紀錄的漲勢主要受到美國總統川普 的貿易政策引發的經濟和地緣政治擔憂的推動。

自今年1月就職以來，川普發起的旋風式關稅 攻勢一直伴隨著威脅、逆轉和延後，有時甚至在徵收期限前幾小時內就出現，因為他的貿易團隊總是在隨機制訂政策。

該銀行在報告中重申，如果投資需求增加10%，那麼現貨黃金價格可能在未來兩年內攀升至3500元。

報告指出，各國央行目前持有的黃金約占外匯儲備的10%，這個數字還可能提高到30%以上，這可能是關鍵的支撐因素。

不過，美國商銀補充強調，美國財政整頓、地緣政治緊張局勢緩解以及政府間合作關係的恢復，包括4月2日實施的更具針對性關稅，是金價上漲的主要風險。

目前，市場主要關注的是川普政府可能在4月2日採取的潛在對等關稅。