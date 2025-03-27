今年漲15%還不夠 美商銀估金價明年上看3350美元
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美國商銀調升今年和明年黃金價格的平均預測價格，同時強調美國貿易政策引發的不確定性將在短期內繼續支撐金價。
美國銀行在最新報告中表示，目前預計2025年金價將達到每盎司3063元，2026年將達到每盎司3350元。這高於其先前預測的2025年每盎司2750元和2026年的每盎司2625元。
目前現貨黃金交易價格約在每盎司3024美元，今年來已上漲逾15%。今年創紀錄的漲勢主要受到美國總統川普的貿易政策引發的經濟和地緣政治擔憂的推動。
自今年1月就職以來，川普發起的旋風式關稅攻勢一直伴隨著威脅、逆轉和延後，有時甚至在徵收期限前幾小時內就出現，因為他的貿易團隊總是在隨機制訂政策。
該銀行在報告中重申，如果投資需求增加10%，那麼現貨黃金價格可能在未來兩年內攀升至3500元。
報告指出，各國央行目前持有的黃金約占外匯儲備的10%，這個數字還可能提高到30%以上，這可能是關鍵的支撐因素。
不過，美國商銀補充強調，美國財政整頓、地緣政治緊張局勢緩解以及政府間合作關係的恢復，包括4月2日實施的更具針對性關稅，是金價上漲的主要風險。
目前，市場主要關注的是川普政府可能在4月2日採取的潛在對等關稅。
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