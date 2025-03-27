美元樹10億出售Family Dollar

《華爾街 日報》引述知情人士的話報導，美元樹(Dollar Tree)將其Family Dollar業務以約10億元價格出售給私募股權投資者財團Brigade Capital Management和Macellum Capital Management。由於面臨來自沃爾瑪等大型零售商以及亞馬遜、Shein和Temu等線上零售商的競爭，Dollar Tree目前正在重組。去年6月表示正在探索Family Dollar業務的選擇；該業務於2015年以高於競爭對手Dollar General約90億元的價格收購。

巴克萊調降史指年底目標價

巴克萊表示，全球貿易緊張局勢加劇可能限制今年股市的漲幅。策略師克里希納(Venu Krishna)將2025年史坦普500指數目標從6600點下修至5900點；相當於較年初水準上漲0.3%。他的預測是華爾街策略師對2025年前景的最低預測。他的牛市假設讓史指上看6700點，機率為25%；熊市假設則是下探4400點，機率為15%。史指若跌至4400點，將較2025年初水準下跌25.2%；若飆升至6700點，將再次創下歷史新高。

上周購屋房貸需求 2個月新高

上周房貸利率 幾乎沒有變化。但即使春季面臨強勁阻力，購屋者可能正慢慢重返市場。不過，美國抵押貸款 銀行家協會 (MBA) 經季節性調整的指數顯示，再融資需求較弱，導致上周總申請量較前周下降2%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.72%降至6.71%；上周購屋房貸申請數量增加1%，較去年同期增加7%。經過數周下跌之後，這個小幅上漲足以使需求達到近兩個月來的最高水準。房貸再融資申請較前周下降5%，至一個月以來的最低水準；較去年同期上漲63%。

2月核心資本財訂單意外下降

美國製造的主要資本財新訂單在2月意外下降。由於關稅導致經濟不確定性上升，抑制企業增加設備支出，新訂單可能持續低迷。美國商務部人口普查局公佈，不包括飛機的非國防資本財訂單上個月下降0.3%，而1月數據被上修至成長0.9%。飛機是衡量企業支出計畫的一個備受關注的指標。經濟學家原本預測這些所謂核心資本財訂單將增加0.2%，而1月增幅為0.8%。企業急於避免因關稅而導致的價格上漲，可能會在1月提前下訂單。