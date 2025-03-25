我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓野火延燒5天未歇 至少20死 代理總統認了「情況超預期」

白宮國安群聊洩密 沃茲：我建群組、我負全責

這位基金經理人點名4家長抱AI股 台積電在列

編譯劉忠勇／綜合外電
台積電按預估獲利估算的本益比低於史坦普500指數。(美聯社)
台積電按預估獲利估算的本益比低於史坦普500指數。(美聯社)

First Eagle 投資公司基金經理人古普塔（Manish Gupta）接受 MarketWatch 訪問，點名台積電四檔他認為將受惠於AI系統與流程發展的個股。

共同管理576億美元 First Eagle Global Fund的古普塔強調，First Eagle 選股著眼於「未來十年」，不隨市場消息起舞。他說：「我們投資的對象是具備長遠眼光的經營團隊。對長期投資人而言，專注於單季財報表現並非最佳策略。」

按此原則，他青睞Salesforce、Meta 、C.H. Robinson和台積電四檔股票。

他表示，First Eagle 已持有台積電股票「多年」，台積電在全球晶圓代工市場市占率於2024年達到60%，其他業者難以與台積電競爭，原因在於台積電規模上的優勢，因此「研發與資本支出預算高於競爭對手的整體營收」。

他表示，就連超大規模資料中心業者（hyperscaler）也難以滿足客戶需求，而台積電掌握高階市場，為輝達（NVIDIA）也為及輝達的競爭者生產圖形處理器（GPU）。

至於中國聲張台灣主權可能帶來的風險，古普塔認為，台積電計畫在美國投資1,000億美元擴建產能，有助於降低長期投資風險。

他補充，台積電配發股利穩定成長，目前按預估獲利計算的本益比為19.1倍，低於史坦普500指數的加權預估本益比的20.5倍。

根據 FactSet 調查，市場預期台積電2024至2026年的營收年均複合成長率（CAGR）為21.8%，每股盈餘CAGR為24.1%；相較之下，史坦普500指數的營收與每股盈餘CAGR分別為6.1%和13.5%。

台積電 輝達 史坦普500

上一則

川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂

延伸閱讀

美股早盤開高後三大指數在平盤附近遊走 輝達跌約1.5%

美股早盤開高後三大指數在平盤附近遊走 輝達跌約1.5%
法人丟我撿 散戶堅持逢低買進 今年敲進美股670億美元

法人丟我撿 散戶堅持逢低買進 今年敲進美股670億美元
蘋果、特斯拉、福特銷量疲軟 美企Q1獲利恐創近2年最低

蘋果、特斯拉、福特銷量疲軟 美企Q1獲利恐創近2年最低
美股最錢線／4月2日關稅公布前後 將大幅波動

美股最錢線／4月2日關稅公布前後 將大幅波動

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

2025-03-21 10:15

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
心理測驗／公廁會走進哪一間？四選一測出你怎麼甩開煩心事

心理測驗／公廁會走進哪一間？四選一測出你怎麼甩開煩心事
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為