女股神看好特斯拉5年內漲到目前股價10倍 加碼百度

女股神伍德深信特斯拉股價將不只翻倍。(路透)

「女股神」伍德對特斯拉 （Tesla）股票仍抱持樂觀看法，看好未來五年內股價將漲至2600美元，等於是目前股價的10倍。

伍德周二(25日)在香港出席滙豐全球投資高峰會席間接受彭博電視訪問時表示，自動駕駛計程車（Robo Taxi）事業這五年中將貢獻特斯拉約90%的價值。她也說，特斯拉目前正推進人形機器人研發計畫，但這部分也尚未反映在股價預測上。

特斯拉（Tesla）周一(24日)股價大漲逾12%，收在278.39美元，創下去年11月6日來最大漲幅。

她指出，就相同價格下的續航力與動力等指標來看，特斯拉相較於比亞迪 （BYD）仍具競爭力。比亞迪去年營收突破1000億美元，超越特斯拉，成為電動車銷量龍頭。

根據方舟投資官網，截至3月24日，特斯拉仍為方舟旗艦基金ARK Innovation ETF最大持股，占基金資產的10%。不過，這比率低於去年底的16%。

方舟投資在2023年也曾預測，特斯拉股價到2027年將漲至每股2,000美元，看好市占率繼續擴大。去年7月，伍德也預測，自動駕駛計程車平台建立後，將成為特斯拉股價翻十倍的動因。

此外，方舟投資管理公司旗下兩檔ETF周一增持中國搜尋引擎公司百度（Baidu）的美國存託憑證（ADR）。

根據彭博整理的方舟每日交易資料，ARKQ買進44,623股，ARKW則買進84,828股。

伍德1月曾表示，中國國家主席習近平推動的「新質生產力」看來正在發揮作用，並指出方舟「正在更密切關注中國市場」。