川普課關稅促車廠回美 業者批「政策反覆無常」不領情

通用和福特(圖)對於投資設廠有很多疑慮。(路透資料照片)

美國總統川普 (Donald Trump)揚言，汽車業者只要轉移到美國工廠生產，就可避免被課徵進口關稅 ；但川普政策反覆無常，業者不願冒然配合。

川普的關稅列車已啟動。鋼鐵和鋁25%關稅已生效，針對亞洲、歐洲進口車課關稅預訂4月生效；對美國汽車業者最致命的是，加拿大和墨西哥 進口汽車和零件在內的所有商品徵收進口稅計畫已被兩度宣布、擱置，4月將再次登場。

汽車業請求免關稅，川普聽到後告訴業者應開始投資，將生產線轉移到美國，這樣就不必繳納關稅。川普政府聲稱，生產線移到美國可馬上實現，而且沒有負面效應。但事實遠非如此。

福特(Ford)執行長法利(Jim Farley)2月在投資者會議上說，川普關稅威脅會帶來大量成本和混亂，但公司仍不會在美設新廠，至少不會馬上這麼做。部分原因是，川普關稅政策反覆無常，無法為投資數十億美元設廠提供確定性。

通用(GE)財務長雅各森(Paul Jacobson)2月告訴投資者，如果一切都是永久性的，需要考慮很多事情，比如在哪裡落腳？是否要遷廠？目前對政府貿易政策的未來有太多疑問，萬一投入數十億美元設廠，最後政策生變怎麼辦？業務不能搖擺不定。

就算關稅成本高昂，汽車業者也不會為了避關稅而冒然到美設廠。目前多與供應商簽長期合約，鋼鐵和鋁雖已課關稅，汽車製造成本也不會馬上增加，放眼未來則難避免。

通用和福特估計，2018年加拿大對鋼鐵和鋁課關稅以來，大宗商品成本增加，各損失10億餘美元。KeyBanc鋼鐵分析師吉布斯(Phil Gibbs)說，近兩個月美國鋼價、鋁價各上漲30%以上、15%左右。

蓋車廠不簡單 需好幾年

汽車業者無法馬上到美國設廠的另一原因是，蓋車廠可不那麼簡單。

即使只是換廠生產不同車型，工廠也可能要停工至少一年，更何況是設新廠？設廠到第一輛車完工需要好幾年，讓關閉的工廠重新運作也需要時間。

川普口口聲聲說課關稅是要拯救美國汽車業，事實上，美國廠生產的汽車已占北美產量最大比重。

根據標準普爾S&P Global Mobility，去年全美組裝廠共生產1020萬輛汽車，墨西哥工廠生產400萬輛、加拿大生產130萬輛。美國生產汽車、卡車和汽車零件的工廠約有100萬名工人。

美製車約一半是在豐田(Toyota)、本田(Honda)、寶馬(BMW)和大眾(Volkswagen)等亞洲或歐洲品牌的「移植工廠」(transplants)生產，跨海運輸汽車成本相當高，靠近銷售地生產最合理。

衝擊低價車 終連累美工人

目前在墨西哥生產的某些車型價格較低，利潤率比在美生產昂貴車輛來得微薄，假如應川普要求轉在美國廠生產這些低價車，將使用工資更高的工人，或者不在美國設廠而繼續在墨西哥生產並被課25%關稅，成本大增，最終導致這些低價車款難以維持低價、影響需求，可能不得不停止供應。

果真如此的話，經濟實惠車選擇少了，而且墨西哥生產的汽車也採用美國製零件，停產平價車可能連帶導致美國零件廠工人失業。

就算在美組裝汽車，仍不免使用進口零件。

密西根州智庫Anderson Economic Group估計，即使汽車業者在美設新廠或增加現有工廠產量，仍無法遏止進口關稅導致美國車成本增加3000到1萬2000美元，將轉嫁給消費者，變得負擔不起，或者汽車業者為了抓住消費者而自行吸收成本，久而久之無利可圖、縮減產量，汽車及零件廠就業機會隨之減少。

美國汽車業者數十年來一直視北美為單一市場，在自由貿易協定下，在最終組裝過程中可自由跨境運輸零件。墨西哥、加拿大一年各約出口820億美元、190億美元汽車零件到美國。

美國零件也出口到墨西哥，零件廠員工是汽車組裝廠的兩倍多，一旦因課關稅被迫停止，美國可能數十萬人失業。

百分百純美製車？不存在

零件頻頻跨境運輸，因此，從零件到組裝維持百分之百純美製汽車根本不存在；即使將加拿大製零件視同美國製零件，美國汽車採用美製零件的最高比例也不超過75%。

川普堅稱汽車業者已著手制訂在美設新廠的計畫，還說本田剛宣布將在印第安納州蓋新廠，將是全球最大工廠之一。

本田2008年以來已在印第安納州設有一廠；路透報導，本田放棄在墨西哥生產下一代本田喜美(Honda Civic)的計畫，將轉而在印第安納州既有工廠生產，據內情人士，川普關稅威脅是改變計畫的原因。對此，本田未置評。

顯而易見，假如關稅顛覆整個汽車業，業者建新廠的現金將大幅減少。