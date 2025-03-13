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美股下跌反映投資人不安情緒 各大投行下修GDP預測

財經新聞組／綜合報導
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川普就任後的政策讓金融市場飽受波動之苦。（歐新社）
川普就任後的政策讓金融市場飽受波動之苦。（歐新社）

美股走勢反映出投資人當下的不安情緒；而經濟成長也面臨阻力。

川普總統在近日對股市表現出的那種冷漠、不變的態度，好像他對美國經濟的目標比華爾街的想法更重要。他和他的經濟顧問提出了長期觀點，透過「排毒」、「干擾」和「過渡」等各種委婉說法和隱喻來承認所謂的短期痛苦。

但如果說真有方法可以解決市場的痛苦，那可能暫時還看不到成果。同時，目前對「實體」經濟的衡量和預測正變得越來越暗淡。

各大投行已經下修2025年GDP預測。摩根史坦利目前預測2025年的成長率為1.5%，低於之前的1.9%，而高盛則將其預期從2.4%下修至1.7%。

在某種程度上，川普的「美國優先」團隊有自己的觀點：為什麼一群精選的投資銀行家和基金經理人能夠決定一個國家的經濟？從最糟的角度看，股市是潮流追逐者和新聞狂熱者的集合，是一個變化無常和永不滿足的渴望漩渦。

但它也表達了無論是霸道的哄騙還是DOGE威脅都無法觸及的一點：如果大多數人真的相信川普的政策將帶來長期成長，那麼股市就會上漲，而不是下跌。

在就職後的最初階段，大多策略家們願意抱持寬容態度，認為作為對關稅和公共部門失業的負面影響的補償，放鬆管制、降低能源價格和更有利於企業的稅收制度將使整體經濟受益。但市場正在逐漸意識到，痛苦的衝擊將首先到來，而預期的好處可能要很久以後才會到來。

劍橋大學皇后學院院長、前太平洋投資管理公司執行長埃爾艾利安(Mohamed El-Erian)表示：「未來的收穫值得付出痛苦，這是華盛頓的新說法。」

但他也表示，相對於達到目標而言，旅程可能會變得過於艱難。如果GDP成長放緩至1%以下的「失速速度」，那麼即使對能在更公平的全球貿易環境中運作的有效率經濟前景也不再那麼樂觀。

川普 華爾街 高盛

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