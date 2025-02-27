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鋼鋁之後 川普關稅大刀砍向進口銅 傾銷將採報復措施

財經新聞組／綜合報導
川普要求商務部長和貿易代表署研究銅進口，並結束讓美國人失去工作的不公平貿易。圖為內華達州華達銅業公司。(路透資料照)
川普要求商務部長和貿易代表署研究銅進口，並結束讓美國人失去工作的不公平貿易。圖為內華達州華達銅業公司。(路透資料照)

繼鋼鋁之後，美國總統川普接下來可能把關稅矛頭指向「銅」。川普25日簽署行政命令，指示商務部以國家安全為由，對進口銅展開調查。如果調查發現有傾銷之實，美國政府將採取報復性措施，包括徵收關稅或設定進口配額。紐約商品交易所銅期貨26日一度大漲近5%，美國銅礦股也受此消息提振。

川普在商務部長盧特尼克陪同下簽署相關命令。川普表示，此舉將產生「重大影響」，盧特尼克則在聲明中表示，這次行動還將調查含銅的產品。他還說，此舉旨在振興國內銅業，「正如我們的鋼鐵和鋁業一樣，我們偉大的美國銅業也因全球勢力攻擊本土生產而遭重創」；「如果有必要，關稅可以幫助重建我們的銅業，並增強國防實力。」

川普貿易顧問納瓦羅特別則點名中國，指出北京當局「長期以來利用工業產能過剩和傾銷作為經濟武器，試圖主導全球市場，有計畫地削弱競爭對手並迫使對手退出市場。」

受關稅影響，中國進口到美國的銅其實相對少，但美國官員指出，中國正透過產能過剩和傾銷的做法，掌控全球銅市場。

中國外交部發言人林劍26日主持例行記者會時回應，堅決反對美方單方面加徵關稅的做法，雙方應透過平等和相互尊重的對話與協商，解決各自關切。

據紐時報導，美國去年約有45%的銅是依賴進口，最大來源國是智利，其次是加拿大、秘魯、墨西哥和剛果民主共和國。而中國雖然是全球主要銅生產國之一，但受關稅影響，實際上從中國出口到美國的數量相對少。

 然而，中國大正透過對剛果民主共和國礦業進行大幅投資，擴大對全球銅礦開採的控制。剛果已經超越秘魯，成為全球第二大銅礦生產國，主要拜中國在剛果的礦業大幅投資所賜。

另一方面，中國的煉銅產業規模遠超其他國家。去年，中國擁有數十家煉銅廠在運作中，而根據美國地質調查局的數據，美國只有兩家大型煉銅廠。 

關稅 川普 投資

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