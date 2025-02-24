川普追從「關稅之王」前總統麥金利 2人同中有異

川普封美國第25任總威廉·麥金利為「關稅之王」。(美聯社)

威廉·麥金利(William McKinley)是一個多世紀前的美國總統，已被許多人遺忘，然而，川普 (Donald Trump)重返白宮揚言大幅課徵進口關稅 ，給了麥金利「關稅之王」(tariff king)的封號，也成為他的頭號粉絲。

川普看似與麥金利走著相同路線，實則有諸多不同。

麥金利在總統任內熱中課徵進口關稅，與川普的心意相同，川普為了紀念他，特別將北美最高峰重新命名為麥金利山(Mount McKinley)，並宣布對一系列進口產品課徵關稅。川普在就職演說中稱麥金利是「偉大的總統」，讚賞這位前總統「透過關稅讓我們的國家變得富有」。

川普稱麥金利為「關稅之王」，而麥金利當年稱自己是「站在關稅平台上的關稅人(tariff man)。」

麥金利當選總統的六年前，也就是1890年，國會通過立法，將大多數進口的產品進口關稅提高到50%左右。

19世紀末 移民勞力助發展

川普看似依循麥金利的腳步，大幅課進口關稅，但達特茅斯大學(Dartmouth)專注研究麥金利及其稅收政策的頂尖專家暨該校教授歐文(Douglas Irwin)提醒，川普忽略了麥金利相關歷史紀錄中的幾個要點，包括他認為關稅創造財富並使美國19世紀末變得富裕的論點。

歐文說，整個19世紀末本身就是個擴張時期，無論如何，關稅本身並不會產生太大的影響。

歐文認為，當時是靠著電力、電信和鐵路普及等科技層面的進步推動工業化發展；此外，那時候移民可相對自由流入美國、提供必要的廉價勞動力，有助於美國財富增長，而支持移民並非川普所認同的作法。

歐文說，更多資本、勞力和資源都增加了，相較之下，1900年代的經濟與1860年有很大不同。

當年政府支出少 關稅能支撐

在麥金利時代，關稅是非常重要的稅收來源，重要性更甚於當前，進口稅占政府收入一半以上；在內戰(Civil War, 1860-1865年)之前，關稅占稅收的比例更大，幾乎支撐整個聯邦預算。

19世紀末麥金利執政期間，酒類等商品貨物稅(Excise taxes)占了政府大部分收入，而在麥金利去世近12年後，美國批准了允許課徵所得稅的憲法修正案。

歐文說，在19世紀，很少人會像川普現在經常錯誤聲稱的那樣，聲稱關稅是由運送產品到美國的外國公司支付的，當時人們普遍認為，關稅是由在美國買外國商品的消費者所支付，那才是正確想法。

歐文說，課進口稅對國內價格影響更鮮明，當年，由其他國家付關稅的說法並非主要論點。支持課關稅的共和黨人士會說，「沒錯，我們為課關稅付出成本，但課關稅支持更高工資，所以，透過排除外國競爭提高美國實際收入。」

在早期那個年代，聯邦政府 支出相對微不足道，透過關稅為聯邦挹注資金並不像今天那麼困難；歐文說，當時政府規模相當小、軍隊不龐大、也不必支應那麼多國家福利，擁有大量財政盈餘。

當時，聯邦支出占全美國內生產毛額(gross domestic product, GDP，用以衡量國家經濟活動規模的廣義指標)不到3%，相較之下，聯邦政府最近一個財政年度花費6.8兆美元，占GDP的比例高達23%，大部分資金用來償還國債、軍事支出以及社安金、聯邦醫療保險(Medicare)、聯邦醫療補助(Medicaid)和糧食券(food stamps)等社會福利。

麥金利遇刺前一天 提貿易改革

川普讚嘆麥金利，但對於麥金利在遭到刺客槍擊致死的前一天轉而反對課進口關稅、提出更多自由貿易政策(free trade policy)最不滿意。

歐文表示，麥金利當年看到美國製造業有大量過剩產能，於是想著：「我們何不利用這些產能，將美製產品銷往世界其他地方呢？」也因此，從保護美國本土產業的保護主義(protectionism)轉而思考互惠模式、開放國外市場。麥金利於1901年9月發表一次著名演講加以闡述，第二天就遭槍擊，幾天後去世。

一連串的戲劇性經過發生後，人們永遠不會真正知道，假如麥金利還活著並試圖實現自由貿易，會產生什麼效果。