我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：川普想弄掉澤倫斯基 烏克蘭的噩夢在後頭

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

財經簡訊

財經新聞組／整理

勃肯鞋假日季營收超出預期

德國鞋類製造商勃肯鞋(Birkenstock)第1季營收超出華爾街預期，受益於假日季對其昂貴的軟木涼鞋和鞋子的強勁需求。強勁的需求使得這家德國鞋類製造商能夠在美國折扣力度大的假期購物季以全價銷售更多產品。諸如包頭木屐鞋之類的新穎款式，吸引了願意花大錢購買時尚鞋類和服裝的顧客。該公司上季營收3.617億歐元、約合3.7747億美元，而分析師平均預期為3.562億歐元。

歐盟將提措施放鬆數位監管

歐盟委員會副主席維克庫寧表示，歐盟委員會今年將提出至少5項措施放鬆數位監管。身兼歐盟委員會負責技術主權、安全和民主的副主席維克庫寧在赫爾辛基對記者說：「我個人認為，我們的行政負擔和官僚主義太重了。」「這就是為什麼今年將提出至少5項立法簡化方案，這將減少額外的官僚作業，最重要的是為了促進歐洲的投資和創新。」維克庫寧上月表示，即使一些美國企業呼籲川普總統阻止歐盟對其處以罰款，但歐盟仍在繼續執行監管大型科技公司的法律。

孩之寶估全年營收低於預期

由於星際大戰人物模型和Nerf槍等產品的需求低迷，玩具製造商孩之寶預測2025年營收將低於華爾街預期。該財測包括截至2月1日美國對中國進口產品徵收關稅、以及可能對墨西哥和加拿大徵收的稅款的影響，但並未反映此後的任何進一步行動。孩之寶也公布一項新的策略計劃，目標是到2027年節省10億元成本，實現平均中位數個位數收入成長，每年營業利潤率提高50-100個基點。截至12月29日當季營收11億元，超過分析師預期的10.3億元；調整後每股獲利46分，也高於預期的34分。

瑞士出口美國黃金13年新高

瑞士海關數據顯示，1月瑞士的黃金出口較上年增加，因為對美國的供應量飆升至13年來的最高水平，抵消了對主要消費國中國和印度的出口下降。由於川普總統準備徵收大範圍進口關稅，一些市場參與者擔心這可能會影響黃金交付，向美國的黃金轉移量激增，導致美國黃金期貨和倫敦現貨價格之間的溢價擴大，吸引了大量黃金交割至紐約商品交易所(Comex)黃金庫存。

歐盟 華爾街 德國

上一則

聯想上季財報優於預期 獲利翻倍衝上6.9億美元

下一則

聯邦裁員效應下周顯現 將引發地方經濟連鎖反應

延伸閱讀

傳美國不簽支持烏克蘭決議 還反對G7譴責俄羅斯

傳美國不簽支持烏克蘭決議 還反對G7譴責俄羅斯
歐盟籲川勿掉普亭陷阱「歐洲不同意的俄烏和平方案將失敗」

歐盟籲川勿掉普亭陷阱「歐洲不同意的俄烏和平方案將失敗」
美股最錢線／美國例外論失寵 全球股市、黃金漲幅超車

美股最錢線／美國例外論失寵 全球股市、黃金漲幅超車
川普政策不確定性 高盛預測金價年底前上看3300美元

川普政策不確定性 高盛預測金價年底前上看3300美元

熱門新聞

英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社

沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

2025-02-20 16:44
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊