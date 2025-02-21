勃肯鞋假日季營收超出預期

德國 鞋類製造商勃肯鞋(Birkenstock)第1季營收超出華爾街 預期，受益於假日季對其昂貴的軟木涼鞋和鞋子的強勁需求。強勁的需求使得這家德國鞋類製造商能夠在美國折扣力度大的假期購物季以全價銷售更多產品。諸如包頭木屐鞋之類的新穎款式，吸引了願意花大錢購買時尚鞋類和服裝的顧客。該公司上季營收3.617億歐元、約合3.7747億美元，而分析師平均預期為3.562億歐元。

歐盟 將提措施放鬆數位監管

歐盟委員會副主席維克庫寧表示，歐盟委員會今年將提出至少5項措施放鬆數位監管。身兼歐盟委員會負責技術主權、安全和民主的副主席維克庫寧在赫爾辛基對記者說：「我個人認為，我們的行政負擔和官僚主義太重了。」「這就是為什麼今年將提出至少5項立法簡化方案，這將減少額外的官僚作業，最重要的是為了促進歐洲的投資和創新。」維克庫寧上月表示，即使一些美國企業呼籲川普總統阻止歐盟對其處以罰款，但歐盟仍在繼續執行監管大型科技公司的法律。

孩之寶估全年營收低於預期

由於星際大戰人物模型和Nerf槍等產品的需求低迷，玩具製造商孩之寶預測2025年營收將低於華爾街預期。該財測包括截至2月1日美國對中國進口產品徵收關稅、以及可能對墨西哥和加拿大徵收的稅款的影響，但並未反映此後的任何進一步行動。孩之寶也公布一項新的策略計劃，目標是到2027年節省10億元成本，實現平均中位數個位數收入成長，每年營業利潤率提高50-100個基點。截至12月29日當季營收11億元，超過分析師預期的10.3億元；調整後每股獲利46分，也高於預期的34分。

瑞士出口美國黃金13年新高

瑞士海關數據顯示，1月瑞士的黃金出口較上年增加，因為對美國的供應量飆升至13年來的最高水平，抵消了對主要消費國中國和印度的出口下降。由於川普總統準備徵收大範圍進口關稅，一些市場參與者擔心這可能會影響黃金交付，向美國的黃金轉移量激增，導致美國黃金期貨和倫敦現貨價格之間的溢價擴大，吸引了大量黃金交割至紐約商品交易所(Comex)黃金庫存。