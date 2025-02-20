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Fed兩官員強調 利率決策要有耐心慢慢來

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）。 （美聯社）
美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）。 （美聯社）

美國聯準會（Fed）副主席傑佛森周三（19日）表示，美國經濟強勁，加上近來降低通膨方面的進展「緩慢」，利率決策者在考慮進一步降息之前，可以從容不迫。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也主張應保持耐心。

傑佛森在紐約瓦薩學院一場演講中說，「儘管去年累計降息100個基點（4碼）使貨幣政策立場更接近中性，但貨幣政策仍有約束力」，「我相信，憑藉強勁的經濟和堅實的勞動力市場，我們可以從容不迫地評估未來數據，再來進一步調整我們的政策利率」。

他指出，強勁的消費者支出，一直是聯準會抑制通膨之際，經濟還能得到支撐的關鍵因素。傑佛森將此歸因於美國家庭自新冠疫情以來的財富增加；股票、房地產價格大漲，在推動消費行業繁榮成長方面發揮了重要作用。不過，總體家庭流動資產雖較疫前增加約20%，但增加主要集中於高收入族群，中低收入家庭的流動資產是下降的。

同在周三，波斯提克接受雅虎財經訪談，他說，Fed官員們在評估美國總統川普的政策對經濟的潛在影響時，應保持耐心，他預期川普有些政策可能會推升通膨，而另一些則可以刺激投資。

波斯提克說，「我認為我們應該暫停一下，靜觀經濟走勢，然後根據這些資訊來制定未來幾個月的政策」，「在得出任何結論之前，我一定要精確知道政策內容」。

他強調，審視新政府推出的一整套政策的重要性， 例如，會影響到貿易、監管和移民的政策。種種政策當中，有可能會加劇通膨，也可能會削減通膨。

上周公布的數據顯示，美國1月的消費者物價指數增幅超過預期。波斯提克認為，最大的問題是這只是暫時現象，還是新趨勢的開端。他說：「我認為我們仍處於有約束力的狀態，這正是我們所需要的」。

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