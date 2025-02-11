特斯拉競爭力落後？股價連跌五天 市值蒸發2千億元

特斯拉在海外市場一直很掙扎，1月在中國的銷量大降11%。(美聯社)

特斯拉 的股價周二下跌6%至328.5美元，這已是連續第五天挫低，累計跌幅15%，市值蒸發2,000億美元。稍早之前，中國電動車龍頭比亞迪 重磅宣布，將與DeepSeek合作開發自動駕駛汽車技術的計畫，而且旗下大部分新車款都將免費添加自駕輔助功能。這個消息引發外界對於億萬富豪馬斯克的公司競爭力落後的擔憂。

比亞迪是特斯拉在世界舞台上最強勁的競爭對手，預計至少有21款新型電動車配備先進的自駕輔助功能，包括用於自動停車和高速公路巡航等。比亞迪總裁王傳福預言，自駕功能將在三年內變得像安全帶一樣平常。

特斯拉雖然打算推出Cybercab全自動無人計程車服務，但最快6月出現，而它的電動車還需要人類駕駛握住方向盤，隨時準備轉向和剎車。

Jefferies分析師Johnson Wan表示，比亞迪將加快自駕功能在大眾市場的普及率，引發現有車主的換車潮。

瑞士銀行以Patrick Hummel為首的分析師指出，「這可能會改變遊戲規則，尤其是在經濟型市場。在不加價的情況下提供最先進的L2+先進駕駛輔助系統（ADAS），能增加比亞迪相較於傳統競爭對手的優勢」。特斯拉之外，福斯汽車也可能受到負面衝擊。

德意志銀行在周二發表的報告裡預估比亞迪2025年銷量，從550萬輛上調至560萬輛。德銀還說，儘管增加自駕功能後未漲價，但因為零部件和電池成本下滑，比亞迪仍將保穩利潤。

瑞銀分析師相信，全球傳統車廠在中國市場的市占率將繼續下滑。去年，中國本土車廠的市占率從59%升至66%，今年可望突破70%大關。

特斯拉在海外市場一直很掙扎，1月在中國的銷量大降11%，相較下，比亞迪的銷量躍升48%。

特斯拉還有其他問題，例如在美國總統川普的施政下，停止補助購買電動車並暫停興建充電站的計畫。

Stifel的一位分析師周一以馬斯克的政治活動恐讓部分消費者對特斯拉車產生反感為由，調降特斯拉目標價。

Oppenheimer將特斯拉2025和2026年的交車量預估分別下調20,000輛和28,000輛，影響所及，今年營收的預測值從1,011億美元下調至998億美元，調整後每股盈餘由1.63美元調降至1.58美元。

特斯拉的股價今年來大跌13%，在美股七雄裡表現最差。