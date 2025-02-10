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川普落實新政波及充電站 不再新增建設撥款

編譯陳律安／綜合報導
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川普政府正暫停對電動車充電網絡建設的聯邦撥款，落實其競選政見。（路透）
川普政府正暫停對電動車充電網絡建設的聯邦撥款，落實其競選政見。（路透）

美國總統川普政府正暫停對電動車充電網絡的建設撥款，落實其競選政見。另外，川普繼續政策連發，不但宣布將取消塑膠吸管禁令，也恢復對中國小額包裹的免稅措施，等到商務部擬定配套措施後，再行終止。

美國運輸部轄下的聯邦公路管理局（FHWA）7日宣布，暫停批准由國家電動車基礎設施計畫（NEVI）提撥給各州的資金。NEVI旨在為州際公路沿線增設充電樁提供資金。運輸部表示：「該計畫將不再新增撥款承諾，但為確保資金不中斷，既有承諾的補助款項將繼續發放。」

此舉瞄準了充電網絡的建設資金，車廠說，完善的充電設施對提高電動車購買意願至為關鍵。前總統拜登2021年主政時，國會通過了涵蓋NEVI的跨黨派基礎建設法案，預計在五年內撥款50億美元於各州廣設充電樁。

川普把撤回前朝的電動車發展政策作為主要競選政見。他去年7月在共和黨全代會上表示，上任首日就會取消拜登的電動車政策。

另外，川普7日也在自家的社群媒體Truth Social上表示，他將簽署行政命令，停止推廣紙吸管的政策。他寫道，將於本周簽署行政命令，終止（前總統）拜登對於紙吸管的荒謬推廣，「這是行不通的。回到塑膠（吸管）吧！」

川普扭轉拜登的塑膠政策，符合化石燃料行業的利益，該行業為川普的連任競選提供了大力支持。

川普決定恢復使用塑膠吸管，不僅是一項政策轉變，也是一項政治聲明。塑膠吸管之爭已成為美國文化戰爭的象徵，保守派則將禁令視為政府越權。在川普第一個任期內，他曾多次嘲笑紙吸管，在他的競選網站上，更把這個問題變成反對環保的焦點。

川普7日也暫時恢復對800美元以下大陸包裹的免稅措施，給予商務部時間落實課徵關稅，此舉暫時緩解對Temu、Shein等大陸電商業者的衝擊。取消免稅的措施在4日上路，結果導致美國海關人員、郵政與快遞服務及網路零售商陣腳大亂。為因應新規，美國郵政4日晚間宣布暫停接受來自陸、港的包裹，隨即又於5日恢復收件。

按照新規，中國大陸運往美國的小額包裹，由於需要課稅、必須提供額外資料並繳付關稅，而這項過程頗為耗時。航運專家與律師示警，由於美國海關的系統與流程還不到位，導致海關人員不堪重負。

不過，白宮並未說明小額包裹免課關稅的措施將維持多久，貿易律師布萊特比爾認為，商務部、海關與邊境保護局將盡快落實課稅。

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