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美1月失業率意外下降 薪資同比漲4.1%超預期

財經新聞組／綜合報導
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美國勞動市場在1月繼續展現出復甦跡象，失業率意外下降，薪資成長超過預期，12月就業成長數據上修，顯示美國勞動市場在告別2024年後的基礎比先前報告的更好。

美國勞工統計局數據顯示，1月失業率從上月的4.1%下降至4%。目前失業率處於2024年5月以來的最低水準。

1月新增就業14.3萬個，低於經濟學家預期的17萬個，也低於12月的30.7萬個。12月當月新增就業人數由之前的25.6萬個向上修正。同時，11月當月就業新增數字也被調高。11月和12月美國勞動市場新增就業機會比原先預期多10萬個。

衡量通膨壓力的重要指標薪資成長率較上年同期上漲4.1%，高於12月的3.9%，也高於經濟學家預期的3.8%。按月計算，薪資上漲0.5%，高於上個月的0.3%。

同時，勞動參與率從62.5%上升至62.6%。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)表示，報告顯示「人們都有工作，大多數想找工作的人都找到了工作，而且找到工作的人薪水更高。」但補充說，「這並不能激勵聯準會立即採取任何行動。」

該報告還對2024年新增就業人數總額進行重大修正；去年就業人數減少58.9萬個，去年8月的初步修正數據為減少81.8萬個。

就業 勞工 聯準會

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