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Alphabet第4季營收增30%未達預期 今年投資750億擴展AI

財經新聞組／綜合報導

谷歌母公司Alphabet第4季營收不及預期，但每股獲利比預期高出2分；並宣布在2025年投資750億元資本支出，繼續擴大其人工智慧(AI)策略。

該公司第4季淨利從去年同期的206.9億美元成長至265.4億美元，增幅超過28%。

Alphabet本季雲端運算營收令人失望，為119.6億元，低於預期的121.9億元。雖然未達預期，但雲端運算部門營收仍較上年成長30%。Alphabet一直靠雲端運算業務獲取利潤，以跟上市場領導者亞馬遜網路服務(AWS)和微軟Azure。

該公司搜尋業務營收從一年前的480.2億元增至540.3億元。谷歌廣告收入為724.6億元，高於去年同期的655.2億元。

該公司其他投資部門包括生命科學部門Verily和自駕車部門Waymo，第4季營收4億元；較去年同期的6.57億元減少超過39%。

Alphabet在第4季發布一系列與Waymo相關的公告，顯示出對其能夠更快地將自駕車部門商業化的信心。

Waymo的自駕計程車服務目前在洛杉磯、舊金山和鳳凰城營運，涵蓋超過500平方英里的公共道路。去年12月該公司表示計劃於2025年在德州奧斯汀推出商業服務，並透過奧斯汀和亞特蘭大的Uber應用程式上路。該公司同時宣布將在東京試運行，成為其首度海外業務擴展。

自駕車 雲端 Waymo

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