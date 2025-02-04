取代iPhone？OpenAI奧特曼證實 正在研發新AI硬體裝置

OpenAI執行長奧特曼。（路透）

OpenAI 發布ChatGPT一戰成名後，去年傳出該公司與蘋果傳奇設計師長艾夫（Jony Ive），共同開發人工智慧（AI）硬體，想打造出「AI界的iPhone 」，也許會是iPhone問世後，最顛覆性的科技硬體。奧特曼 近來受訪時證實，正在研發此種裝置，並點名想與艾夫合作。

科技媒體Android Authority、BGR引述The Elec與日經新聞報導，OpenAI執行長奧特曼受訪時說，AI足以改變人們與電腦互動的方式，應該有新的硬體。

蘋果iPhone的觸控式螢幕，顛覆了使用者介面設計。奧特曼表示，聲音將成為新的使用者介面，意味聲控將是這款新裝置的主要賣點。

奧特曼並說，期盼與多家公司合作開發新裝置，並點名希望與蘋果前設計長艾夫攜手。艾夫協助打造出首支iPhone，以及多款後續機種。艾夫去年已向紐約時報透露，正與AI公司共同研發新硬體。

奧特曼同時透露，OpenAI正在開發這款AI硬體的專用晶片，但該裝置的原型機將需好幾年時間研發，暗示難以在近期內推出商用裝置。

目前還不清楚OpenAI新裝置的外觀，造型未必像智慧機，也許會是智慧眼鏡、或是其他眾人沒想到的模樣。