關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

川普 重掌白宮半個月即開打關稅戰，聲言不會理會對經濟及股票市場的反應，加上他簽署的多項行政命令效應，多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤，甚至摧毀美國的401(k)、退休金 和家庭儲蓄。

根據高盛(Goldman Sachs)1月的數據，美國股市的「空頭」(熊市)趨勢急劇增加 ，說明人們認為市場正走向大崩盤。

整個1月，對沖基金及各路投資 者，押注美國股市「空頭」比押注「多頭」(牛市)高出十倍，這個驚人數字反映出他們對川普領導下的華爾街日益感到不安。

還在兩個多月前，當川普贏得大選後，各路對沖基金紛紛預測的美國企業走向黃金時代，原因是受到川普激進的減稅、關稅及放鬆管制等政策推動。

這種樂觀情緒導致資本空前湧入，推動對沖基金押注「多頭」達到創紀錄的4兆5000億元。基金經理們也信心滿滿，堅信川普重返權力中心將帶來股市繁榮。

然而現在出現令人震驚的大逆轉，這些對沖基金紛紛押注經濟前景不妙。

盡管對沖基金的億萬富豪可以從股市大崩盤中攫取數以億元計的巨利，但這場金融賭博的真正受害者，只會是一般投資者。

大多數401(k)計畫、退休基金等都是以投資股票為主，一旦股市大崩盤，數以百萬依賴這些計畫的工人們會失去保障，一般家庭的儲蓄帳戶，也可能成為受害對象。

川普得到少數而強大的對沖基金巨頭支持，他們曾將川普視為釋放美國企業全部潛力的關鍵。若股市崩盤，支持川普經濟承諾的美國人，將會發現自己成為金融災難的輸家。

瑞銀的分析師指出，川普的政策、全球經濟走勢以及央行行動的不確定性，華爾街發出的信息很明確：市場正處於懸崖邊緣，後果可能是災難性的。