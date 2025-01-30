侵犯Juul專利 奧馳亞電子菸遭禁

在一場電子菸技術專利糾紛中，美國貿易法庭支持Juul Labs，下令禁止進口奧馳亞旗下NJOY生產的電子菸設備和煙彈；這些產品其中至少有一部分是在中國和馬來西亞生產的。美國國際貿易委員會(FTC)發現NJOY的ACE設備侵犯了Juul在霧化器創新方面的專利權。根據該決定，對這些設備的進口禁令將生效，除非川普新政府新任命的美國貿易代表辦公室(USTR)不因公共政策原因推翻該禁令。

上周利率 持穩 房貸需求續弱

上周房貸利率沒有變動，但新房貸款 需求持續減弱。無論是購屋者或現有屋主都因目前較高的利率而受到阻礙。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整後的指數，房貸申請總量較前周下降了2%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率保持不變，為7.02。本周房貸再融資申請數量下降7%，比去年同期高出5%。目前利率比一年前高出24個基點，因此能受益的人極少。購屋房貸申請量比一周前下降0.4%，比去年同期下降7%。

T-Mobilea估新增用戶超預期

T-Mobile預測全年無線用戶成長將超過華爾街 預期；假日季的促銷和交易提振了其包含串流媒體的經濟實惠優質5G套餐的需求。FactSet數據顯示，該公司預計2025年全年後付費淨客戶新增數量將在550至600萬之間，而華爾街的預期為270萬。T-Mobile的Go5G Next和Go5G Plus將高速網路與Netflix和Apple TV+等熱門服務捆綁在一起，頗獲客戶好評。這使得第4季先用後付費電話淨增量達到90.3萬部，領先產業水平，超過FactSet預計的85萬8500部。

西部數據預測本季營收不佳

數據儲存產品製造商西部數據預測第3財季營收將低於華爾街預期，因為該公司預計雲端運算和企業客戶的需求將下降。高昂的借貸成本和經濟不確定性迫使企業減少投資，在疫情推動的繁榮之後，嚴重影響了對儲存晶片的需求，並損害了西部數據等公司。西部數據預計第3財季營收將在37.5至39.5億元之間，而分析師預計的營收為40億元。預計調整後每股獲利將在90分至1.2元間，低於預期的1.47元。