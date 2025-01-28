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「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉挑戰歐盟電動車關稅

根據歐洲法院網站發布的最新文件，特斯拉已與BMW和中國生產商一起向歐洲聯盟法院(CJEU)提起訴訟，抗議歐盟對中國產電動車徵收關稅。歐盟在反補貼調查後於10月底宣布對中國產電動車徵收關稅。特斯拉的利率為7.8%，低於任何競爭對手。法庭文件顯示，這家美國汽車製造商於22日向歐盟法院普通法院提起上訴；這是提起上訴的最後期限。普通法院的訴訟程序平均持續18個月，並且可以上訴。

高盛：對沖基金減少AI押注

高盛在最新報告指出，隨著中國新的人工智慧(AI)模式逐漸興起並挑戰美國在該領域的主導地位，對沖基金也在觀望美國培育的本土AI熱潮是否會持續下去。高盛24日的報告顯示，對沖基金1月17至24日撤出對科技股的押注。對沖基金也繼續拋售與科技業相關的美國股票，包括那些AI基礎設施公司。這些電力和能源相關的公司將從AI的任何進步受益：從為AI模型提供動力的資料中心到為電動車建造充電站的公司。

艾默生72億收購AspenTech

艾默生電氣(Emerson Electric)同意收購其尚未持有的AspenTech剩餘股份，交易價值為72億元。這筆交易使目前持有AspenTech近57%股份的艾默生能夠加強其在工業自動化領域的重點關注。艾默生提出以每股265元的價格透過全現金要約收購剩餘股份，對AspenTech的估值為168億元。這個報價較該公司11月提出的每股240元高出10.4%。該交易預計於2025年上半年完成，完成後Aspen將作為艾默生的全資子公司運作。艾默生將利用現有現金和債務融資來為此次股權收購提供資金。

股東提名董事阻美鋼遭收購

一位資產管理公司試圖阻止新日鐵收購美國鋼鐵公司，在收購美國鋼鐵公司部分股份後有意罷免該鋼鐵公司的領導階層。Ancora宣稱已收購美國鋼鐵公司0.18%的股份，並正在尋找一批美國鋼鐵公司的獨立董事和新任執行長，以致力於放棄與新日鐵的交易。該公司在公開信中表示，已提名9名獨立董事參加美國鋼鐵公司今年的年度股東大會選舉。這些董事的計劃包括任命Stelco前董事長兼執行長凱斯滕鮑姆(Alan Kestenbaum)為美國鋼鐵公司新任執行長。

AI 電動車 歐盟

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