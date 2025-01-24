英國調查雙雄行動生態系統

英國競爭和市場管理局(CMA)宣布對蘋果和谷歌龐大的行動生態系統展開調查，以確定這兩家科技巨頭是否違反了英國嚴格的新數位競爭規則。CMA正對這兩家美國科技巨頭展開雙重調查，以評估它們在各自行動生態系統中的地位，包括作業系統、應用程式商店和智慧型手機瀏覽器。今年年初英國新法律《數位市場、競爭和消費者法案》(DMCC)正式生效，致力防止數位市場的反競爭行為。

奇異航太 預期今年獲利超標

奇異航太公司(GE Aerospace)預測，由於新飛機持續短缺導致的強勁旅遊需求提振了其高利潤零件和服務的銷售，在第4季獲利超過華爾街 預期後，全年獲利也將有所增加。該公司也宣布2025年將股票回購規模增加至70億元並將股利提高30%。航空商用引擎及服務部門獲利上漲44%至21.6億元，營收上漲19%至76.5億元。預計2025年每股獲利將在5.1至5.45元之間，而分析師平均預期為每股5.23元。

銅價推升自由港獲利超預期

受惠銅價上漲，礦業公司自由港麥克莫蘭公司(Freeport-McMoRan)第4季獲利超過預期。第4季平均銅價上漲，受惠於最大消費國中國推出更多刺激措施、庫存下降以及美國9月就業 成長加速。銅貨上季平均實現價格為每磅4.15元，而去年同期為每磅3.81元。經調整後，本季每股獲利為31分，而LSEG分析師平均預期為每股20分。

聯合太平洋上季獲利成長7%

鐵路營運商聯合太平洋公司第4季獲利成長7%，得益於穀物和化肥出貨量增加以及核心價格上漲。該公司第4季淨利為17.6億元，合每股2.91元；去年同期淨利為16.5億元，合每股2.71元。聯合太平洋公司被視為美國經濟的風向標，隨著西海岸進口量增加和收穫季節的強勁增長，該公司的穀物部門收入有所提高，從而受益匪淺。

McCormick估全年業績不佳

香料製造商McCormick預測全年銷售額和獲利將低於分析師預期，因其香料和調味品的需求持續下滑，尤其是在中國，而且行銷費用增加。預測全年調整後獲利將成長3%至5%，低於LSEG分析師預期的6.5%。預計2025財年銷售額將持平或成長2%，而LSEG分析師預期成長為2.4%。