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未來一周美股二大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有兩大觀察變數。首先是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國1月密西根大學消費者信心指數、S&P全球製造業採購經理人指數（PMI）、美國12月成屋銷售等。

第二是企業財報。未來一周將有40家S&P 500企業公布財報，包含Netflix、德州儀器、美國運通、旅行者保險、P&G、通用電氣、3M、聯合太平洋、聯合航空、拉斯維加斯金沙、Verizon、皇冠城堡、新世紀能源、亞培、嬌生、直覺手術等。

美國財報季開跑。彭博資訊統計，截至1月16日，已有6%的S&P 500企業公布財報，55.8%營收優於預期，平均成長7%；82.3%的獲利優於預期，平均成長23.8%。

Factset到1月10日的統計顯示，第4季S&P 500指數企業獲利預計將成長11.7%。金融股成長力道最強，達39.5%，科技、通訊服務、消費耐久財、醫療保健等類股獲利也有望實現雙位數成長。

富蘭克林投顧表示，川普2.0行情續航，科技、價值股、中小型股將獲青睞。根據Refinitiv到1月16日的數據，以小型股為主的羅素2000指數企業獲利預計將在2025年成長49%，高於2024年的23.5%，也高於大型股。

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