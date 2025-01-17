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TikTok被禁 數十億美元廣告大餅落誰家？分析師預測「最大贏家」

編譯梁采蘩／即時報導
TikTok目前在美國擁有1.7億用戶。商業內幕報導，一旦TikTok消失，其用戶在該應用程式上花費的大量時間和數十億美元的廣告收入，將成為其他公司爭奪的目標。(路透)
TikTok目前在美國擁有1.7億用戶。商業內幕報導，一旦TikTok消失，其用戶在該應用程式上花費的大量時間和數十億美元的廣告收入，將成為其他公司爭奪的目標。(路透)

路透報導，依賴TikTok作為主要數位行銷工具的廣告商，正急忙準備應急計畫，因為許多人意識到，這款受歡迎的中國社群媒體應用程式難逃「不賣就禁」法律生效的大限。分析師表示，如果TikTok真的被美國應用商店下架，將留下數十億美元的廣告大餅。但最大一塊會被誰吃下？

一位行銷業高層形容，這對廣告界而言是一次「頭頂著火」的時刻，因為數個月來普遍觀點認為，總會有解決方案出現，讓TikTok繼續運作下去。

「即使是數星期前，也很難相信TikTok會不見，」行銷公司Influence & Inspire Consulting創辦人帕爾斯（Kerry Perse）說，「我們都以為任何有關存取TikTok的問題會一直拖延下去」。

中國科技公司字節跳動面臨19日的最後期限，若不出售TikTok在美國資產，就得在蘋果與谷歌等數位平台下架。路透15日報導，TikTok計畫在19日完全關閉美國業務，除非禁令在最後一刻有轉圜餘地。

TikTok目前在美國擁有1.7億用戶。商業內幕報導，一旦TikTok消失，其用戶在該應用程式上花費的大量時間和數十億美元的廣告收入，將成為其他公司爭奪的目標。

市場研究公司EMARKETER指出，TikTok在2024年產生123.4億美元的美國廣告收入。假設TikTok因禁令失去50% 到70%的廣告收入，那麼61.7億美元到86.4億美元的廣告支出將需要尋找新平台。

分析預計，臉書與Instagram的母公司Meta在TikTok禁令下，將獲得24.6億到33.8億美元之間的廣告收入，是最大受益者之一。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師同樣表示，Meta將是「任何TikTok禁令中的最大根本受益者」，部分原因是其現有用戶基礎和數據集。

摩根士丹利分析師表示，該禁令可能會為Meta 2026財年每股盈餘帶來5%到9%的成長。分析師表示，原本的TikTok用戶會將一部分時間用來改滑IG。

EMARKETER預計，2024年，美國TikTok用戶每天在該應用程式花接近1小時，並且近四分之三的用戶同時也用 IG。EMARKETER分析師表示：「這意味著他們的每日媒體使用時間中，將有近1小時是能搶過來的。」

TikTok 社群媒體 Morgan Stanley

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