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美房價4年上漲逾52% 去年首購族攀升至38歲創新高

財經新聞組／綜合報導

在今年春季2025年購屋季開始時，首購族可能很難找到合適的首套房屋。

專家表示，曾經作為美國人進入房市墊腳石的房屋正在消失。

雖然對入門級住房的具體定義有所不同，但其面積通常在1400平方英尺以下。根據人口普查局的數據，2023年美國新建住宅中只有9%的面積低於該規模。而 1982年時新建住宅中這個比例達到40%左右。

專家表示，全國各地的限制性分區法律是罪魁禍首。這些法律是由地方政府制訂的，規定在哪裡可以建造什麼樣的房子。這些法律增加了建造各種規模房屋的成本，從而削弱了購屋者的承受能力。

房地美首席經濟學家喀特(Sam Khater)表示：「許多建築商都不會放棄賺錢的機會。」「但他們只是根本無力建造房屋，或者建造成本太高，以至於只能建造高端的獨戶住宅和高端的多戶住宅。」

根據標普CoreLogic Case-Shiller美國全國房價指數，從2020年1月到2024年10月，全國房價上漲超過52%。

房屋建商表示，除了政府的官僚作業外，還面臨建築成本上漲、土地供應有限等問題。

CoreLogic首席經濟學家赫普(Selma Hepp)表示：「過去10年勞動力和材料價格上漲約50%，但土地成本卻上漲了2.5倍。」

2007-2008年全球金融危機之後，隨著住宅建築業的整合，入門級房屋的消亡速度加快了。新屋建設的年增率仍遠低於21世紀初及之前的水準。

全國房地產經紀人協會(NAR)副首席經濟學家勞茲說：「這是一個非常不尋常的市場，因為首購族數量處於歷史最低水平，但全現金購房者數量卻處於歷史最高水平。」

在不尋常的2024年市場中，首購族的平均年齡攀升至38歲，創歷史新高。根據NAR的數據，1981年首購族的平均年齡為29歲。

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