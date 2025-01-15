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美股最錢線／油價大升 能源股超越大盤

財經新聞組／綜合報導

自年初以來，國際油價一直上升，WTI原油期貨上漲近8%，布蘭特原油期貨業在低於預期的氣溫和庫存下降的情況下飆升近7%。

在此同時，美國加強對俄羅斯石油出口限制，進一步推動國際油價至5個月來最高水準。2025年開年至今能源股跑贏史坦普500指數，逆轉2024年的頹勢。而航空公司、郵輪業者等財務狀況直接受到燃料價格影響的類股相對承受賣壓。

美國10日對俄羅斯石油工業實施了歷來最嚴厲的制裁，再加上即將上任的川普政府可能徵收的貿易關稅威脅，國際油價升至近5個月高點。布蘭特原油期貨目前穩定在每桶81元附近，WTI原油期貨接近79元。

印度在內亞洲多國的煉油商也因此尋求替代供應，以適應美國對俄羅斯生產商和油輪的最新制裁。原油經紀商PVM Oil Associates分析師瓦格(Tamas Varga)表示，「市場確實擔心供應遭到干擾。俄羅斯石油產量最壞的假設目前看來可能會成為事實。」「還不清楚川普下周一20日上任後會發生什麼事。

荷蘭國際集團大宗商品戰略主管帕特森(Warren Patterson)表示：「美國最新制裁對俄羅斯石油出口的影響程度仍存在很大不確定性。這可能會消耗原油庫存。但隨著各方找到規避制裁的方法，實際庫存縮減可能會比市場預期的更有限。」

話雖如此，一些原油市場遭到破壞的早期跡象已經出現。一名印度資深官員透露，因遭制裁的船隻將不允許卸貨，隨著限制措施可能減少船隻供應，油輪價格已經上漲。

同時，業界廣泛追蹤的指標顯示市場正在迅速收緊。隨著布蘭特原油和WTI原油期貨價格過去3個交易日上漲超過6%，現貨和期貨間的價差已飆升至1.31元，創過去幾個月來最高水平，代表市場普遍存在一種看漲情緒。而去年年底的價差還只有40分。（財經新聞組）

俄羅斯 石油 油價

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