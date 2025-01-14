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美債殖利率逾5% 史指將修正美股最錢線／美債殖利率逾5% 史指將修正

財經新聞組／綜合報導

美國經濟面的利多再度變成市場的利空。10日的強勁非農業數據使得聯準會降息預期下降，美債持續遭遇拋售，30年期美債殖利率一度升逾5%，10年期美債殖利率也創下2023年10月以來最高水平。

10年期美債殖利率過去4個月上升逾1個百分點，上次短暫突破5%門檻是在2023年10月；而再往前，就要追溯到2007年7月。根據公開數據，1988-1997期間10年期美債殖利率均值超過6%，之後1998-2007年約位於4.5%，但在2008年金融危機後直到2022年，均值都僅略高於2%。

貝萊德和T.Rowe Price近期表示，5%是一個合理的目標，因為預計投資人會要求更高的利差來繼續買進長期美債。美國商銀更斷言，美國國債已進入最新的「大熊市」，為過去240年來的第三次；上一波債券牛市在2020年正式結束，當時債券殖利率在疫情封鎖期開始後一度創下歷史新低；但這種周期性低殖利率情況早已結束。

史指從2023年初到2024年底飆升逾50%，總市值增加18兆元。然而，根據追蹤史指和長期美國國債的全球最大ETF數據，截至上周，美國股票和債券的總回報已連續5周為負值，是2023年9月以來最長的連續負報酬期。

目前史指殖利率比10年期美債殖利率低1個百分點，上次出現這種情況是在2002年。換句話說，持有比美國股票基準風險低得多的資產的回報很久沒有那麼高了，投資人自然會分配資金。Janus Henderson全球解決方案主管帕倫(Matt Peron)指出：「如果10年期美債殖利率達到5%，投資人勢必會本能地拋售美股。這種拋售通常會持續幾周甚至幾個月；期間史指指數可能回檔10%。」

摩根史坦利的研究報告也強調，如果10年期美債殖利率進一步上升，股市可能面臨更大跌幅。目前史指本益比約為21.2倍，高於2023年底10年期美債殖利率達5%時的18倍。如果本益比回落至18倍，史指可能跌至4930點，較目前水準下跌15%。

殖利率 投資 債券

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