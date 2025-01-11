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美股最錢線/美債殖利率走升 投資人緊張

財經新聞組／綜合報導

美國公債殖利率在去年攀升時，股市大多不受此影響。策略師的說法是：殖利率是因為預期經濟成長而上升，因此一切都很順利。而預期聯準會即將降息，至少也是另一個保持冷靜的理由。

但現在投資人對10年期公債殖利率無法再表現冷靜；該數字正上漲至4.7%，接近2023年底的高點。

原因之一是：這次油價上漲伴隨著顯示通膨正在加速的數據，尤其是美國供應管理協會(ISM)本周的報告指出，服務價格正在上漲。

市場已經大幅降低了對聯準會今年進一步降息的預期，現在可能必須進一步下修這些預測，尤其是考慮到即將上任的總統川普的財政政策被廣泛視為潛在的通膨因素；這項因素也在聯準會12月會議紀錄中占有重要篇幅。

富達投資全球宏觀主管蒂默(Jurrien Timmer)表示：「我主要擔心的是，在新冠疫情導致通膨飆升後，通膨精靈再也沒有被完全放回瓶中。」「如果經濟真的加速發展，通膨這隻惡龍還沒有被徹底消滅，通膨率可能會從目前的2%左右回升到3%左右，甚至是3.5%或4%左右。這不是一個預測，但我認為這種情況會阻止聯準會進一步降息。」

關於10年期公債殖利率在什麼水準會為股市帶來特別大的問題，普遍存在爭議，共識集中在5%左右。市場已經感受到了這一點：較不受關注的20年期美國公債殖利率本周已升到5%。

即使有殖利率的擔憂，但大多數華爾街策略師仍然預計今年股市將會上漲。

道富環球投資管理公司美國SPDR業務首席投資策略師阿羅內(Michael Arone)表示，決定今年股市走向的不是財政政策、聯準會也不是川普，而是獲利。

他表示：「從我的角度來看，投資人一直錯誤地痴迷於聯準會今年將降息多少次。」「獲利正在成長，我認為這才是重點。」（財經新聞組）

殖利率 聯準會 投資

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