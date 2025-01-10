Fed會議紀錄「放慢降息步調」 決策可能趨於審慎

聯準會公布的12月會議紀錄顯示，官員們對於通膨與川普政策將帶來的影響感到擔憂。（路透）

聯準會（Fed）8日公布的上次會議紀錄顯示，官員們擔心近幾個月來對抗通膨的進展已陷入停頓，美國總統當選人川普 的政策可能造成的影響也令他們擔憂，官員並指出不確定性會讓他們放慢降息 步調。

紀錄指出，與會者表示目前已處於或接近適合放慢政策寬鬆步調的時刻，許多與會者認為，多種因素凸顯出未來幾季對貨幣政策有必要採取審慎作法。

儘管會議紀錄沒有點名川普，但至少四度提到移民 和貿易政策的變化可能對美國經濟的影響。自川普去年11月贏得大選以來，他已表明計畫對中國、墨西哥和加拿大等貿易夥伴加徵激進的懲罰性關稅，且還打算擴大放鬆管制，並大規模驅逐移民。

幾乎所有與會者都認為，通膨的上行風險已經增加。與會者引用了最近強於預期的通膨數據以及貿易和移民政策潛在變化可能產生的影響。

Fed決策官員上月決定降息1碼，將基準利率調降至4.25%-4.5%區間。

官員們對2025年的降息次數預估為兩次，少於去年9月時預估的四次。根據芝商所集團的FedWatch指標，交易員認為Fed本月底決議利率按兵不動的可能性接近100%。

官員們在上月的會議中也提到通膨數據、消費支出走強，以及勞動力市場和經濟前景下行風險。一些官員認為，通膨下降的進展可能暫時停滯，或指出了可能停滯的風險。

紀錄顯示，多數與會者觀察到，當前由於政策立場仍具有明顯的限制性，委員會處於有利情勢，尚有時間可評估經濟活動和通膨展望的變化，包括經濟對早期政策行動的反應。一些官員開始把政策變化納入他們的預測中，但不清楚多少官員已這麼做。

Fed官員還預期，美國就業市場將維持穩健。不過他們普遍指出，勞動力市場指標值得密切關注。美國勞工統計局預定本周五公布去年12月的非農就業報告。