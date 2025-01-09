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財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸利率連升4周 7月來新高

上周房貸利率連續第4周走高，導致本已非常疲弱的房貸需求進一步下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸申請總量較前周下降3.7%。因元旦假期，又進行了額外調整。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.97%上漲至6.99%，創7月來新高。房貸再融資申請較前周增加2%，但較一年前同周下降6%。目前利率比一年前高出18個基點。購屋房貸申請本周下降7%，比一年前同周下降15%。

艾伯森營收未達標 調降財測

艾伯森(Albertsons)第3季財報未達到收入預期，調降全年銷售預測上限，原因是沃爾瑪和克羅格(Kroger)等大型零售商的激烈競爭提供大幅折扣，損害了需求。進入假期季，全國各地零售商從10月開始提前推出促銷，加劇了產業競爭，以吸引尋求以最低價格購買必需品的顧客。艾伯森目前預計2024年銷售額成長率將在1.8%至2.0%之間；之前的預測為1.8%至2.2%。當季淨銷售額從去年同期的185.6億元增至187.8億元；分析師平均預期為188.2億元。

Meta測試臉書市場交易eBay

Meta將在德國、法國和美國啟動一項測試，買家可以在Facebook Marketplace上瀏覽eBay的上架商品，然後在eBay上完成交易。去年11月，歐盟委員會因濫用優勢地位使Facebook Marketplace受益而對Meta處以8.4億元的罰款。Meta表示，雖然繼續對歐盟委員會關於Facebook Marketplace的決定提出上訴，但正在努力解決所提出的問題。Meta表示，eBay賣家將獲得Facebook用戶的流量，而使用Marketplace的用戶將可以取得eBay社群更廣泛的清單。

若遇斷訊 AT&T提供帳單抵免

美國電信巨頭AT&T表示，在2024年經歷幾次重大斷訊後，將針對網路中斷提供話費抵免，作為吸引客戶的新措施之一。去年2月，AT&T面臨全美無線服務中斷，持續時間超過12小時，導致超過9200萬通電話無法撥通，超過2萬5000通911緊急電話嘗試失敗。為此該公司提供客戶一整天的免費服務。根據最新舉措，AT&T保證光纖用戶斷網20分鐘以上，或者無線用戶斷訊超過60分鐘，將自動獲得相當於一整天的帳單抵免額。

利率 AT&T 貸款

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