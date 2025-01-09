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美上周初請失業金減少1萬人降至20.1萬 創近1年新低

財經新聞組／綜合報導

上周美國新申請失業救濟金人數意外下降，顯示今年年初勞動市場穩定，即使一些失業工人在尋找新工作方面遇到困難。

美國勞工部表示，截至1月4日當周，首次申請失業金人數減少1萬人，經季節性調整後為20.1萬人，創下去年2月以來的近一年新低，優於經濟學家平均預估的21.6萬人。經濟學家預測近周將有21.8萬人申請失業救濟金。

雖然初請失業金人數在年初往往會波動，但已在支撐勞動市場和整體經濟的低裁員水準附近反彈。7日的政府數據顯示，11月職缺增加，每位失業人士擁有1.13個職缺選擇，高於10月的1.12個，凸顯出勞動市場的穩定性。

在總統當選人川普即將上任的政府政策影響存在不確定性背景下，就業市場的狀況預計將讓聯準會在1月維持利率不變。

川普承諾減稅、徵收或大幅提高進口關稅，並驅逐數百萬無證移民，經濟學家警告這些計畫將加劇通貨膨脹。

聯準會在12月政策會議上將基準隔夜利率下修25個基點至4.25-4.5%區間。然而，聯準會預計今年僅降息2次，而9月時曾預測降息4次。

縱然以歷史標準來看，裁員人數仍處於較低水平，但招募速度已放緩，導致一些失業人員待業更久。報告顯示，在截至12月28日當周持續申領失業救濟金的人數增加了3.3萬人，經季節性調整後達186.7萬人。

持續申領人數上升部分原因是難以從數據中剔除季節性波動。隨著11月持續失業時間中位數接近3年高點，經濟學家們希望政府10日發布備受關注的12月就業報告時情況會有所改善。

經濟學家預測12月非農業就業機會可能增加16萬個，因為颶風造成的干擾結束以及波音和另一家航空公司的工廠工人罷工所帶來的提振作用逐漸消退。而失業率預計維持在4.2%不變。

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