量子概念股遭血洗「單日暴跌45%」 黃仁勳點醒一事實

美國量子運算概念股8日股價集體慘崩，原因是輝達執行長談到實際有用的量子電腦距離問世仍有一段長時間。圖為Google Quantum AI實驗室的專家檢視用來冷卻量子運算晶片的低溫恆溫器。(路透)

美國量子運算概念股 8日股價集體慘崩，其中一檔甚至接近腰斬，單日重挫超過45%，原因是輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 稍早表示，距離「非常有用的」量子電腦 問世可能還有數十年之遙。

幾檔量子概念股8日跌幅慘重，Rigetti Computing崩跌45.4%，跌至每股10.04美元；Quantum Computing重挫43%至每股9.91美元；IonQ與D-Wave Quantum分別暴跌39%至36%。

不過，這幾檔股票在8日盤後股價都有所回升，漲幅在2%至6%不等。

量子運算概念股在近幾個月飆升，反映市場狂熱，儘管市場對於這些企業的財務表現仍看法分歧，因為多數公司都仍只有單薄的營收。

這些股票8日重挫，因黃仁勳點出了量子運算產業的一些實際現況，包括量子電腦還要很久才會問世。

黃仁勳7日在輝達投資者日會議的問答時段表示：「關於非常有用的量子電腦，如果要說像是15年，那可能會是在很早期；如果說是30年，那大概就會是晚期。如果是選擇20年，我認為我們大多數的人都會相信。」

黃仁勳說，他相信輝達在創造電腦和協助該產業盡快加速發展方面，將會是「非常重要的一環」。

AXS Investments執行長巴蘇克（Greg Bassuk）表示：「由於估值變得有點高，我們對今天的回檔並不感到驚訝。」他形容量子概念保的暴跌反應有些「誇大」。

他說：「長期來普遍的共識就是，量子運算的大量吸引力還需要數年時間，因此今日的利空消息，並不算是實際的新消息。」

量子類股在去年底狂飆一波，原因是Google宣布最新Willow晶片在在量子運算方面有重大突破，帶動Rigetti和D-Wave去年全年漲幅分別衝上1,449%和854%。