我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加焚風助野火 千畝林地成焦土

眼腫喉嚨痛連打噴嚏 全美多州傳「化學味怪霧」

查克柏格現身 手戴近90萬元稀有名表吸睛

編譯季晶晶／綜合外電
祖克柏左手腕上戴著價值近近90萬美元的名表，宣布旗下社群平台臉書和Instagram放棄第三方事實查核機制。（擷自Facebook）
祖克柏左手腕上戴著價值近近90萬美元的名表，宣布旗下社群平台臉書和Instagram放棄第三方事實查核機制。（擷自Facebook）

Meta Platforms執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）左手腕上戴著價值近90萬美元的罕見瑞士表，宣布臉書和Instagram將進行重大政策變革，並表達願協助川普（Donald Trump）對抗審查過度的外國政府。

在周二貼於臉書的一段影片裡，查克柏格誓言，配合川普重返白宮，將把言論自由放在首位，他擁有的社群網路平台將放棄第三方事實查核機制，推薦更多政治內容。

這位40歲的的億萬富豪說，Meta——旗下還有WhatsApp和Threads——計劃「與川普總統合作，回擊全球各地針對美國公司並推動更多審查的政府」。他補充，Meta也將「擺脫一連串對移民和性別在內議題的限制」，這些限制「與主流論述脫節」。

當他宣布這些令人震驚政策逆轉時，彭博資訊報導，手上戴著的是Greubel Forsey「手工製1號」（Hand Made 1）腕表，這支表的稅前零售價高達895,500美元。

根據Greubel Forsey官網，每年只生產兩到三支Hand Made 1。該公司95%的腕錶都以手工工具製作，每支需要6,000小時才能製成。

查克柏格早期在臉書時，穿著都選擇灰色T恤和深藍色連帽衫，近幾個月來則被看到佩戴幾款罕見的高階腕錶，包括百達翡麗（Patek Philippe）、積家（Jaeger-LeCoultre,） De Bethune和尊納（FP Journe）。

根據富比士，查克柏格身價淨值周一達到2,177億美元，超越甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison），成為全球排名第三的富豪。

查克柏格 臉書 川普

上一則

NVIDIA單日崩跌6% 黃仁勳CES演說沒給投資人短線利多驚喜

下一則

黃仁勳：樂意拜會川普 但還沒收到邀請前往海湖莊園

延伸閱讀

向川普輸誠？Meta宣布在美國取消第3方查證

向川普輸誠？Meta宣布在美國取消第3方查證
川普揚言不排除動武奪回格陵蘭後 小川普抵當地：來旅遊不談政治

川普揚言不排除動武奪回格陵蘭後 小川普抵當地：來旅遊不談政治
「像把錢丟出窗外」 川普承諾取消沿海石油、天然氣禁採令

「像把錢丟出窗外」 川普承諾取消沿海石油、天然氣禁採令
加薩停火談判 川普警告哈瑪斯在就職前釋放人質

加薩停火談判 川普警告哈瑪斯在就職前釋放人質

熱門新聞

2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

2025-01-01 04:42
凱投宏觀分析師預期，美股今年將連續第三年大漲逾20%，原因和去年類似，為AI熱潮和美國的超群表現。 （歐新社）

美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

2025-01-03 07:10
高盛預測2025美國的經濟狀況：利率再降、就業強勁、通膨降溫。 路透

高盛2025美國經濟大預測：利率、通膨降更多 就業強勁

2025-01-01 12:36

超人氣

更多 >
戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體