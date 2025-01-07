向川普輸誠？Meta宣布在美國取消第3方查證

圖為Meta位於加州的總部招牌。(美聯社)

臉書 母公司Meta7日宣布將取消Meta各平台上的第三方查證機制，改為由用戶自行標註可能帶有虛假訊息的發文；執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）在影片中表示，第三方查證有太多政治偏見。

影片來源：YouTube@New York Post

Meta自2016年啟動第三方查證，政策高層主管卡普蘭（Joel Kaplan）7日宣布將在美國結束這項機制，轉向「社區註記」（community note）。

卡普蘭表示，Meta近年來建立出一個相當複雜的系統來管理平台內容，但這個方法已經到了難以忍受的地步，犯了非常多的錯誤。

卡普蘭指出，第三方查證不僅造成用戶的困惑，也經常阻礙言論自由。

卡普蘭說，Meta將在美國改變這項機制，轉向社區註記；Meta看到這個方法在X平台上的成功，賦權給社區來決定什麼樣的發文會誤導別人。

查克柏格錄製影片表示，現在是臉書和IG回歸保護言論自由初衷的時候；他指控，政府和傳統媒體不斷推動資訊審查。

查克柏格說，美國前總統川普 在2016年勝選時，傳統媒體不停宣傳虛假訊息對民主造成威脅；Meta試圖回應這些擔憂，但第三方查證變得有愈來愈多政治偏見，摧毀大家對它的信任。

查克柏格表示，Meta平台在接下來幾個月裡逐步採用社區註記系統，同時簡化內容政策，撤除對移民、性別等議題的限制；他也指出，Meta平台將減緩現行過濾內容的方式，並在平台上推播更多公民內容。

查克柏格說，Meta未來將與美國當選人川普合作，一同對抗世界上其他政府對美國企業的針對，以及避免更多的審查。

川普在去年贏得總統大選後，查克柏格去年為拉近與川普的關係，除了親赴佛州海湖莊園與川普共進晚餐，還向川普就職典禮基金捐贈100萬元；根據紐約時報報導，Meta取消第三方查證機制也被認為是向川普示好。